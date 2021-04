Frida Bollani ha un nome e un cognome impegnativi, ma è una ragazza di talento che non si è mai lasciata fermare dalle difficoltà: ecco tutto quello che sappiamo su di lei.

A guardarla seduta insieme a suo padre la prima cosa che si può notare è che, di certo, la chioma ribelle è un’eredità diretta di papà Stefano, ma poi basta darle il tempo per mettersi al pianoforte e intonare una canzone per capire che l’eredità di famiglia non si limita soltanto ai riccioli.

Frida Bollani è una vera e propria figlia d’arte, che ha respirato musica fin da quando era nel pancione della sua mamma. È nata con una grave disabilità, ma come tutte le persone coraggiose non ha permesso che questo problema si trasformasse in un limite.

Frida Bollani, che ha le mani di Stefano e la voce di Petra

Petra Magoni è la cantante solista del duo Musica Nuda ed è una delle voci più particolari del panorama indie italiano.

La cantante è stata la compagna di Stefano Bollani per moltissimi anni, anche se entrambi hanno preferito tenersi molto lontani dalla cronaca rosa.

Dalla loro relazione sono nati due figli, il primo dei quali si chiama Leone, mentre la seconda è Frida. Frida è nata nel 2004, ma è emerso immediatamente un problema irreversibile: la bambina infatti è cieca dalla nascita.

Questo non ha impedito alla ragazza di manifestare fin da subito un immenso talento che suo padre e sua madre hanno appassionatamente coltivato nel corso degli anni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Frida (@fridabollanimagoni)

Frida ha infatti ricevuto lezioni di pianoforte fin dall’età di 7 anni, e ha imparato a leggere le note nel linguaggio Braille, che consente di riportare non soltanto parole e numeri, ma anche la notazione musicale, cioè le note sugli spazi del pentagramma.

Nel giro di pochi anni è diventata abbastanza brava da entrare nell’Orchestra Operaia di Massimo Nurzi, con la quale si è esibita in concerto all’Auditorium Parco della Musica di Roma.

Nel 2019 si è anche esibita insieme alla madre in occasione del Premio Tenco, che si celebra ogni anno al teatro Ariston. Infatti, se dal papà ha imparato a suonare, dalla madre Frida ha certamente imparato come utilizzare la voce come uno strumento versatile e potente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Frida (@fridabollanimagoni)

Di certo si può dire una cosa: insieme a papà Stefano Frida si diverte moltissimo, come accadrà probabilmente anche nel corso della puntata di Via Dei Matti n.0 a cui Frida è stata invitata proprio dal padre e dalla sua attuale compagna Valentina Cenni, ideatrice e co-conduttrice del programma.

Sembra infatti che i rapporti tra Frida e Valentina siano più che buoni e che la ragazza si senta perfettamente a proprio agio con la nuova compagna del padre.