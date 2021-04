Scopri cosa non dovresti MAI fare prima e dopo il rapporto sessuale

Molte coppie ignorano di commettere questi comuni errori prima e dopo il rapporto sessuale. Scopri se anche tu li fai ed evitali in futuro.

Fare l’amore è un momento molto intimo. La coppia si abbandona ai piaceri del corpo e crea una fortissima sintonia. In quei momenti ci si dovrebbe dedicare completamente al partner, fare in modo di ottenere entrambi un rapporto sessuale soddisfacente. Il modo migliore per raggiungere questo obiettivo è comunicare, guidare l’altro verso il nostro piacere, interromperlo quando fa cose che non ci piacciono o di rivelargli le nostre fantasie nascoste e magari metterle in pratica. Essere schietti in amore ripaga sempre così come non essere egoisti. Un altro consiglio che migliorerà la qualità del vostro rapporto sessuale è quello di non sottovalutare l’importanza dei preliminari: i preliminari sono l’inizio di un rapporto intimo perfetto, anche in questo caso ci sono errori che bisognerebbe non commettere sotto le coperte per partire alla grande.

Molte coppie prima e dopo il rapporto sessuale fanno cose che in realtà sono dei grandissimi errori e per ragioni diverse. Scopri quali sono i 5 errori più comuni delle coppie nel contesto del rapporto sessuale e perché dovresti iniziare ad evitare di commetterli in futuro.

Gli errori più commessi dalle coppie prima e dopo il rapporto intimo

Tutti facciamo almeno una di queste cose ignorando che in realtà si stratta di un errore che bisognerebbe non commettere. Oggi ti spiegheremo perché questi gesti interferiscono in modo negativo con i vostri momenti di intimità.

Scopri 5 errori che ledono alla vostra intimità:

1- Non farvi le coccole dopo aver fatto l’amore

Vi abbiamo parlato dell’importanza dei preliminari prima di un rapporto intimo, in realtà anche la fase finale del rapporto merita attenzione. Appena finito c’è chi si accende n a sigaretta (a tal proposito ti spieghiamo la ragione per la quale i fumatori accendono una sigaretta dopo aver fatto l’amore)e chi se ne va in bagno, chi guarda un film e così via. Gli uomini in particolar modo si estraniano completamente dopo il rapporto, ma sono giustificati, il motivo te lo abbiamo spiegato in questo articolo: Perché gli uomini restano in silenzio dopo aver fatto l’amore?

Ad ogni modo concedersi qualche momento di coccole dopo il rapporto è molto importante per consolidare ciò che è appena terminato. Bastano pochi minuti nei quali tenersi in un abbraccio.

2- Bere troppo

a volte il fattore inibitorio dell’alcool accende le fantasie erotiche, ma ricordate che bere eccessivamente può avere un effetto contrario sulla performance sessuale. L’Università del Missouri-St. Louis, ha indagato sulla questione e ha concluso che l’11% di coloro che avevano bevuto troppo prima di fare l’amore hanno avuto problemi nel raggiungere l’orgasmo. Gli uomini hanno avuto maggiori difficoltà eiaculare, mentre le donne hanno notato maggiori difficoltà a lubrificarsi. In effetti ciò si spiega scientificamente: l’alcol nn permette il corretto funzionamento di alcune parti del sistema nervoso che sono fondamentali per l’eccitazione e l’orgasmo.

3- Mangiare fibre prima di fare l’amore

Assumere cibi ricchi di fibre un ora prima di fare l’amore è un altro errore sottovalutato. Le fibre fanno bene e favoriscono il transito intestinale ma pochi sanno che influiscono anche sul nostro umore. Mangiare alimenti come verdure, legumi e cereali integrali possono alterare il tuo umore. Secondo Cheryl Iglesia, un ginecologo di Washington: “Per evitare situazioni imbarazzanti, meglio evitare gli alimenti ricchi di fibre un’ora o due prima di fare l’amore”. L’esperto consiglia di mangiare piuttosto un piccolo pezzo di cioccolato, in modo da aumentare i livelli di serotonina e farti abbandonare al piacere nel modo giusto.

4- Utilizzare lubrificanti contenenti mentolo

Molte donne soffrono di secchezza vaginale e trovano l’uso dei lubrificanti vaginali un valido supporto per avere gratificanti e non dolorosi. In commercio si trovano una grande varietà di lubrificanti, molte donne adorano quelli a base di mentolo, perché sono freschi e stimolano il tessuto vaginale molto sensibile. Purtroppo molti lubrificanti stimolanti come quelli che contengono mentolo, sono molto irritanti e sarebbe meglio evitarli. Soprattutto per le donne intorno alla menopausa, Cheryl Iglesia suggerisce di scegliere lubrificanti a base d’acqua.

5- Non pulire con cura i sex toys dopo averli usati

i sex Toys sono spesso apprezzati dalla coppia che li usa durante il rapporto per fare giochi erotici molto graditi. L’esperta consiglia alle coppie di assicurarsi di riservare un’adeguata pulizia a questi strumenti dopo l’uso. Questi potrebbero sviluppare microrganismi che causano infezioni per questo andrebbero puliti con uno spray antibatterico.