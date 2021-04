“Emma Marrone sei bella come gocce di cioccolato in un cannolo”: la cantante riceve questo complimento e reagisce così.

Emma Marrone riceve un complimento davvero speciale e condivide la sua gioia con i fans pubblicando tra le storie di Instagram lo screenshot del messaggio che le ha inviato un ammiratore.

Per la cantante salentina sono giorni intensi. A giugno tornerà sul palco per il concerto all’Arena di Verona che avrebbe dovuto tenere lo scorso anno, ma non dimentica di fare compagnia ai suoi 4,9 milioni di followers a cui sta anche regalando qualche piccolo spoiler sulla scaletta.

Tra una piccola anticipazione e una riflessione, Emma ha così deciso di rendere pubblico quello che considera “il più bel complimento che potesse ricevere.

Emma Marrone: la reazione al complimento di un fan

Un fan è riuscito a stupire Emma facendole un complimento che la cantante ha apprezzato tantissimo. “Sei bella come le godde di cioccolato dentro un cannolo alla ricotta appena riempito”, le ha scritto un fan.

Parole che la cantante ha particolarmente apprezzatto. Nel pubblicare lo screenshot tra le storie di Instagram, infatti, come potete vedere più in basso, Emma ha ringraziato pubblicamente il suo ammiratore. “Il complimento più bello della storia. I love you“, ha scritto la cantante salentina aggiungendo anche un cuore rosso.

LEGGI ANCHE—>Emma Marrone, messaggio che piace a tutti: “Voglia di tornare a vivere”

Dopo essere rimasta lontana dal palco a causa della pandemia come tutti i suoi colleghi, Emma, negli scorsi giorni, ha annunciato il ritorno sul palco. La cantante, infatti, il 7 e l’8 giugno sarà sul palco dell’Arena di Verona per recuperare il concerto che avrebbe dovuto tenere il 25 maggio 2020.

All’evento ci sarà anche papà Rosario che le ha trasmesso la passione per la musica. Con una foto in cui, ancora bambina, è tra le braccia di papà Rosario, Emma, su Instagram, ha scritto: “Chicca con il suo papà @rosariomarrone ❤️ E la musica sempre presente!

Che dite lo facciamo salire sul palco dell’Arena di Verona?”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

I fan sperano di vedere al suo fianco anche alcuni degli amici e colleghi con cui è iniziata la sua avventura musicale come Alessandra Amoroso con cui ha duettato sulle note di “Pezzo di cuore” diventato disco d’oro.