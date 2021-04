Emanuel Lo e Samuele, compagno e figlio Giorgia: “Ero gelosa pazza”

Emanuel Lo e Samuele sono il compagno e il figlio di Giorgia che compirà 50 anni il 26 aprile: “Ero gelosa pazza. Ho imparato a non esserlo”.

Emanuel Lo e Samuele sono il compagno e il figlio di Giorgia che, il 26 aprile, festeggerà un compleanno speciale spegnendo 50 candeline. Quello tra la cantante e il coreografo è un amore importante a cui, inizialmente, Giorgia ha provato a resistere come ha confessato lei stessa in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale F.

Ad un certo punto, però, ha deciso di lasciarsi andare e tra i due è nato un amore che è diventato sempre più importante e che è stato coronato, undici anni fa, dalla nascita di Samuele.

Emanuel Lo e Samuele, i grandi amori di Giorgia

Non è stato facile per Giorgia lasciarsi andare e tuffarsi nella storia d’amore con Emanuel Lo. A spaventarla, inizialmente, è stat la differenza d’età come ha raccontato lei stessa in un’intervista rilasciata al settimanale F alla vigilia del suo 50esimo compleanno.

“Facevo di tutto per allontanarlo da me. Otto anni in meno, bello, muscoloso, io gelosa pazza, pensavo: quando sarà decrepita tu sarai ancora bono, sai che tortura – ha raccontato – Mi dava l’aria di uno sciupafemmine e mi rifiutavo di vedere la brava persona dietro il mio pregiudizio. Ero una cavallina matta come dice Emanuel. Alla fine mi sono lasciata andare e magicamente, non ci avrei mai sperato, ho imparato a non essere gelosa“.

“Lì ti cambia la vita, perché la gelosia nasconde l’insicurezza. Ma anche il tempo è maschilista, dovremmo cambiare questa idea che l’uomo invecchiando diventa figo e la donna brutta, dovremmo riabituarci a guardare una faccia con le rughe, perché sono belle. E mentre dico queste verità al telefono con lei sto facendo ginnastica facciale per tirare su le guance”, ha aggiunto la cantante.

Lo scorso 18 febbraio, con la foto che vedete qui in alto, ha fatto gli auguri al figlio Samuel che ha spento undici candeline.