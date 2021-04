Eleonora Daniele, chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Eleonora Daniele, chi è: età, altezza, carriera, vita privata, Instagram, curiosità e tutto quello che c’è da sapere sulla conduttrice.

Eleonora Daniele è una delle conduttrice più amate dal pubblico e apprezzate dai colleghi. Super professionale, elegante, seria e con una una grande capacità di mettere a proprio agio i propri ospiti, è entrata nel cuore dei telespettatori a cui fa compagnia ogni giorno con Storie Italiane. Bella, brava, elegante e professionale, ma chi è davvero Eleonora Daniele?

Nome: Eleonora Daniele

Eleonora Daniele Data di nascita: 20 agosto 1976

20 agosto 1976 Segno zodiacale: Leone

Leone Professione: conduttrice televisiva, giornalista

conduttrice televisiva, giornalista Luogo di nascita: Padova

Padova Altezza: 176 cm

176 cm Peso: 66 kg

Tatuaggi: /

/ Profilo Instagram ufficiale: @eleonora_daniele_official

Vita privata

Eleonora Daniele nasce a Padova il 20 agosto 1976. Eleonora è legatissima alla sua famiglia che è composta dalla madre Iva, dal padre Antonio, e dai fratelli Luigi (affetto da autismo), Elisa e Cosetta. La morte del padre sconvolge gli equilibri della famiglia e nel 2015 muore anche il fratello Luigi a cui Eleonora era legata tantissimo.

Dopo una relazione con Nicola Maccanico, Eleonora incontra il grande amore della sua vita, Giulio Tassoni. I due si sarebbero incontrati durante una festa, ma la scintilla sarebbe scattata un mese dopo a casa di amici. Dopo 16 anni di fidanzamento, la coppia si è sposata a settembre del 2019 nella Basilica di San Giovanni Battista dei Fiorentini a Roma. Tra gli invitati c’era anche Al Bano che ha omaggiato gli sposi cantando l’Ave Maria.

La Daniele e Giulio Tassoni hanno poi allargato la famiglia con la nascita di Carlotta, venuta al mondo il 25 maggio 2020.

Carriera

Dopo il diploma, si laurea in scienze della comunicazione presso LUMSA con 110 e lode. Approda in televisione mentre lavora in una banca, nel 2001 come figurante nel programma La sai l’ultima?

La popolarità, però, arriva con la partecipazione alla seconda edizione del Grande Fratello che fu vinta da Flavio Montrucchio che sostituì lo squalificato Filippo Nardi. Dopo l’esperienza nella casa più spiata d’Italia, comincia a lavorare anche come attrice e le vengono offerti ruoli ne La Squadra, Un Posto Al Sole e in film come Le Barzellette di Carlo Vanzina.

Nella conduzione, però, trova la sua vera vocazione. Conduce programmi come Miss Italia Nel Mondo, Unomattina con Michele Cucuzza, Ciak…si canta!, con Nino Frassica. Nel 2013 che le viene affidata la conduzione del programma Storie Vere, ribattezzato in seguito Storie Italiane e che conduce ancora oggi, dal lunedì al venerdì, alle 10 su Raiuno.

La morte del fratello Luigi

La morte del fratello Luigi che era affetto da autismo è un grande dolore che Eleonora Daniele porta nel cuore. Il 2 aprile 2020, su Instagram, l’ha ricordato con parole molto toccanti.

“Amore mio. So che ci sei e che mi proteggi da lassù. Sai che ti penso ogni giorno , per tutto il resto della mia vita sarai sempre con me. Ora proteggerai anche Carlotta, alla quale racconterò di te. Le parlerò dei tuoi sorrisi, dei tuoi silenzi, di quanto tu sia importante per me. L’autismo è un mondo da scoprire, da amare, da rispettare. In questo momento penso che siano tanti i ragazzi che come te abbiano bisogno di aiuto e di sostegno insieme ai loro familiari. Allora in questo giorno speciale nel quale tutto il mondo si illuminerà di blu, le nostre anime sono più vicine che mai, per leggere dai tuoi occhi il coraggio, la forza e la speranza di continuare a lottare tutti insieme”.

Instagram

Eleonora Daniele può essere seguita su Instagram. Il suo profilo conta 171mila followers a cui la conduttrice regala foto e video sia del suo lavoro, ma anche della sua vita privata come la tenera immagine che vedete qui in alto in cui ha tra le braccia la figlia Carlotta.