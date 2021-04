Come applicare il mascara in modo perfetto: facile con queste tecniche usate dai truccatori più famosi

Il mascara, un prodotto makeup insostituibile. Scopriamo come applicarlo in modo perfetto con le tecniche più usate dai truccatori famosi.

Il mascara è senza alcun dubbio un prodotto fondamentale ed insostituibile del makeup occhi. Completa alla perfezione un makeup realizzato con ombretti e matite e anche da solo, costituisce un trucco base perfetto.

Bastano anche soltanto l’applicazione di un bel mascara, delle sopracciglia perfettamente pettinate e delineate, un velo di blush e di gloss per realizzare un makeup completo e femminile adatto a tutti i giorni. Scopriamo come ottenere il massimo dal nostro mascara preferito, seguendo le tecniche di applicazione utilizzate dai professionisti del settore, i truccatori più famosi.

Come preparare le ciglia

Come la pelle, anche le ciglia andranno preparate al makeup e coccolate con dei prodotti che le rendano sempre più forti e lucide. Prima dell’applicazione sarà utile pettinarle dal basso verso l’alto con il pettinino specifico. Passare dalle radici, spingendo il pettine verso l’alto contribuirà a piegarle in modo naturale creando un bel ventaglio.

Ogni giorno però, ci si potrà prendere cura delle proprie ciglia applicando alla sera dell’olio di ricino che le nutrirà a fondo e le renderà sempre più folte e forti. Per applicarlo in modo semplice, si potrà lavare per bene una confezione di mascara finito per poi riempirla con dell’olio di ricino. Alla sera basterà passare lo scovolino sulle ciglia e il trattamento sarà completo. L’olio di ricino è un rimedio naturale perfetto per trattare ciglia, sopracciglia, capelli, pelle e unghie.

Il piegaciglia: perché e come utilizzarlo in modo perfetto

Dopo aver curato e pettinato le sopracciglia, in fase di makeup si potrà condizionarle e piegarle in modo perfetto utilizzando il piegaciglia, questo strumento che molti considerano una tortura ma che da sempre regala un ventaglio di ciglia che svettano verso l’alto e apre lo sguardo in maniera meravigliosa.

Il piegaciglia andrà utilizzato in modo

molto semplice, creando due piegature, una alla base delle ciglia e la seconda crenando la piega dalla metà delle ciglia, in questo modo si condizioneranno in modo unico e perfetto.

Il primer

Come per il resto del makeup, anche le ciglia necessitano di un primer prima dell’applicazione del mascara. Questo prodotto creerà una base neutra che valorizzerà al meglio il colore del mascara, che sia nero o colorato, proteggerà le ciglia e assicurerà una tenuta e una prestazione unica al prodotto.

Il mascara: cosa fare se si presenta troppo liquido

Molto spesso quando si acquista un mascara nuovo o nel caso di alcune formulazioni bio, il prodotto può presentarsi troppo liquido e quindi poco performante.

In questo caso, basterà far penetrare dell’aria nella confezione per ‘seccare’ il prodotto quel tanto che basta a renderlo più cremoso. Lasciare la confezione semi aperta per una mezza giornata potrebbe bastare, se così non fosse basterà ad ogni applicazione inserire e far fuoriuscire lo scovolino più di una volta dalla confezione del mascara e l’aria penetrerà.

3 tecniche per applicare il mascara in modo professionale

Applicare il mascara è un momento molto importante per il makeup occhi per questo necessità di un pochino di tempo e di un poco di manualità. Avere uno specchio molto vicino al volto aiuterà molto e seguendo questi 3 piccoli consigli su tecniche usate anche dai truccatori più famosi.

Guardare lo specchio tenendo mento e sguardo verso il basso permetterà di procedere nell’applicazione in modo professionale.

1- Procedere dal basso verso l’alto

Da prima il mascara andrà applicato dalla base verso le punte, effettuando una sorta di piegatura delle ciglia dal basso verso l’alto. Questo contribuirà a definire l’azione incurvante già esercitata dal piegaciglia.

2- Tirare l’occhio verso l’esterno

La seconda passata di mascara andrà applicata tirando l’occhio verso l’esterno, questa tecnica permetterà alle ciglia di aprirsi in un ventaglio che sarà sigillato dal mascara stesso.

3- Applicare il mascara in modo alternato

L’ultima azione per applicare il mascara in modo professionale, sarà pettinare le ciglia applicando il prodotto prima da destra verso sinistra e poi viceversa. Questo permetterà di aprire ulteriormente il ventaglio di ciglia e creare quell’effetto ciglia finte tanto desiderato.