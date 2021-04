L’abito a quadretti vichy di Elettra Lamborghini ci ha conquistate. Questo capo è un vero e proprio must have: ecco come puoi copiarlo!

Abito con fantasia vichy? Sì grazie!

Grazie all’esempio di Elettra Lamborghini, che lo ha sfoggiato durante una puntata de L’Isola dei Famosi, abbiamo potuto di nuovo innamorarci di questa fantasia.

Questo vestito è un vero e proprio must have, che coniuga il romanticismo della fantasia a quadretti con la sensualità dell’abito bustier.

Ma come possiamo copiarlo?

L’abito a quadretti di Elettra Lamborghini è di Balmain ed è perfetto per l’estate

Si vede che Elettra Lamborghini ha un debole per Balmain: anche il suo abito verde menta che ci ha fatto sognare è di quella marca (e qui ti abbiamo detto come copiarlo).

Ora, per quanto questo modello bustier sia un vero e proprio sogno, potresti non essere in grado di replicarlo esattamente uguale.

Certo, puoi comprarlo sul sito di Matches Fashion cliccando su questo link ma, come la sottoscritta, magari al momento non hai sotto mano questa cifra.

Come fare, però, per sfoggiare lo stesso outfit senza dover ipotecare casa?

Non preoccuparti, abbiamo qualche idea per te che ti potrà

Innanzitutto, se i tuoi occhi sono attirati principalmente dalla forma dell’abito, un sensualissimo modello bustier a metà polpaccio, puoi guardare anche le opzioni che ti abbiamo proposto per copiare lo stile di Alessia Marcuzzi che trovi qui.

Se invece è la fantasia Vichy ad averti catturata, abbiamo pensato a delle opzioni con le quali puoi provare a “sfidare” Elettra sul suo stesso terreno.

Questa fantasia, infatti, andrà tantissimo nella prossima stagione, come succede ad ogni ritorno della primavera e dell’estate.

Principalmente, però, la vediamo su camice o pantaloni, in pieno stile anni ’30 e ’40.

Si tratta di una fantasia che può, facilmente, renderti la vita difficile visto che tende ad “arrotondare” tutte le forme.

Prima di acquistarla, quindi, ti consigliamo di provare i capi, per vedere se l’effetto è quello che desideri.

I pantaloni sono perfetti per la fantasia Vichy (chi non vorrebbe un “lato B” più tondo?) ma i vestiti saranno il nuovo must have.

Come copiare il look di Elettra Lamborghini: ecco le nostre opzioni

Se i vestiti sono il nuovo modo di sfoggiare la fantasia Vichy, qui sotto trovi due opzioni che potrebbero fare al caso tuo.

Il primo è un abito di H&M che puoi comprare sul sito ufficiale cliccando qui: si tratta di un “classico” modello bodycon, con un piccolo spacco e le spalline morbide e regolabili.

Perfetto per l’estate, puoi sfoggiarlo anche d’inverno od in autunno aggiungendo calze pesanti ed una maglia sotto.

Ti abbiamo spiegato qui come vestirti a cipolla: sono consigli sempre validi, con i quali “moltiplicare” il tuo armadio!

Il secondo è un abito di Only: per acquistarlo sul sito di Zalando puoi cliccare qui.

Il capo è sicuramente più invernale ma, nonostante sia molto coprente, è ancora più sensuale.

Attillatissimo ed elegante, è perfetto con una giacca maschile sopra ed un paio di tacchi alti.

Insomma, puoi utilizzarlo per più di un’occasione!

L’idea è quella di richiamare l’epoca “classica” nella quale la fantasia Vichy la faceva da padrona e rimodernarla con capi che siano alla moda e sfruttabili in più di un’occasione.

Elettra Lamborghini ha abbinato al suo abito a quadretti accessori neri, come i sandali, ed una pettinatura sobria.

Si tratta di un accostamento che richiede poco sforzo e che, però, è elegante e mai volgare.

Insomma, adesso che sai da dove e come sfruttare la fantasia Vichy per copiare Elettra non hai davvero più scuse: cosa stai aspettando?