Test: riesci a trovare le coccinelle tra le fragole in 10 secondi?

Il test di oggi è un inno al frutto rosso più atteso dell’anno e più consumato in questo periodo. Riesci a trovare le coccinelle nascoste tra queste fragole in 10 secondi?

Oggi ti presentiamo la sfida delle fragole, è facilissimo devi solo affinare la tua vista e trovare le coccinelle mimetizzate tra le fragole in 10 secondi.

Questi test sono molto utili per affinare le tue abilità logiche e nello specifico mentre ti fa divertire questo test ti aiuta a rinforzare la tua abilità di focalizzazione sui dettagli, la tua concentrazione e la tua vista che soprattutto nel caso di immagini ad illusione ottica come queste deve sforzarsi di scindere un’immagine in un altra.

Rafforzare queste abilità ti sarà molto utile nella vista frenetica di tutti ii giorni, pian piano imparerai a non farti sfuggire nessun dettaglio. Sei pronto per metterti alla prova?

Test: riesci a trovare le coccinelle mimetizzate tra le fragole?

Ecco la sfida visiva che richiede di lavorare sulla tua percezione ad un livello altissimo, hai solo 10 secondi per trovare le coccinelle che si sono sapientemente mimetizzate tra le fragole. Ovviamente la similitudine dei colori delle coccinelle e delle fragole complica le cose. Gli utenti che hanno provato a fare il test non hanno avuto molti problemi a trovare le coccinelle, hanno avuto difficoltà a trovarle nei 10 secondi. La velocità mentale è un altro requisito indispensabile per vincere questo tipo di sfide.

Sei pronto a cercare le coccinelle? Ti forniamo un piccolo aiuto prima di iniziare, le coccinelle sono 5.

Concentrati e non farti prendere dallo sconforto se in un primo momento non riesci a distinguere le coccinelle, ti avevamo avvisato che non era così facile trovare le 5 coccinelle, ma non è neanche impossibile, se guardi attentamente ci sono delle dissonanze percettibili nell’immagine.

Soluzione del test

1 persona su 5 solitamente riesce a vincere la sfida. Fai parte di loro? Se hai trovato le 5 coccinelle in 10 secondi congratulazioni.

Se non le hai trovate dovrai semplicemente fare questo tipo di test più spesso ed allenarti.

Immagino che sarai curioso di sapere dove erano nascoste le 5 coccinelle. Ecco la foto della soluzione del test:

Ti sei divertito a fare questa sfida? L’hai trovata troppo semplice? Nella nostra sezione test troverai molti enigmi per allenare la tua logica e la tua capacità di analisi e anche altri test immagine per tenere il tuo cervello sempre allenato e scattante.