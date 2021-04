Le sorelle di Ilary Blasi sono una squadra molto unita e affiatata, si supportano a vicenda e amano tantissimo i loro genitori: ecco chi sono e cosa fanno le altre bellissime di casa Blasi.

I genitori di Ilary Blasi si chiamano Roberto e Daniela. I due sono una coppia originaria di Frontone, un comune nella provincia di Pesaro – Urbino.

Il matrimonio di Roberto e di Daniela, un’orgogliosa vigilessa di Roma Capitale, è stato allietato dalla nascita di tre bellissime figlie.

Le sorelle Blasi: Ilary, Silvia e Melory

Delle tre sorelle Blasi la maggiore è Silvia: si è sposata appena due anni fa, con una cerimonia piena di gioia a cui Ilary partecipò con uno storico abito giallo. Silvia e il marito, Ivan, avevano già due figlie al momento del matrimonio. Una si chiama Stella (nata nel 2012) e l’altra Nicole (nata nel 2015).

Il matrimonio di Silvia arrivò per ultimo, nonostante il fatto che fosse la sorella maggiore della famiglia. Nel giorno del fatidico “sì” Ilary sottolineò la cosa co un toccante messaggio su Instagram: “Mancavi solo tu per raggiungere l’en plein e lo hai fatto nel giorno che più ti rappresenta. Tu che sei la più grande di noi e lo dimostri in tutto quello che fai. A te Silvia io auguro di sorridere sempre”.

Oltre a essere la maggiore, Silvia è anche la più riservata delle tre: di lei si sa pochissimo, anche in virtù del fatto che non possiede un profilo Instagram.

Del resto avere un rapporto difficile con i social è una cifra caratteristica della famiglia: fino a qualche anno fa anche Ilary non era affatto a proprio agio a condividere sulle varie piattaforme foto e video, mentre con il tempo si è finalmente lasciata andare e ha preso più confidenza con questo mezzo di comunicazione.

Chi invece non ha proprio alcun tipo di problema con i social network, e al contrario li adora, è la più piccola di casa Blasi, la bellissima (e giovanissima) Melory.

Melory ha da poco compiuto 30 anni, è sposata anche lei e assomiglia in maniera impressionante a sua sorella Ilary, anche se i più maligni hanno spesso commentato che le due si assomigliano sempre meno a causa dei continui quanto invasivi ritocchini di chirurgia estetica a cui si è sottoposta Ilary.

Melory potrebbe tranquillamente vivere facendo la modella: ha un fisico atletico e longilineo e un viso molto fotogenico, eppure preferisce continuare a svolgere la sua attività di ortottista e assistente oftalmologica in uno studio di dentista.

Dopo circa 4 anni dal suo matrimonio, Melory è in attesa di un bambino e ha già pubblicato moltissime fotografie che la ritraggono con un bellissimo pancione.

Per annunciare il sesso del bambino, Melory e Tiziano hanno organizzato un piccolo video pieno di palloncini.

Un’ultima curiosità: Ilary e Melory sono sicuramente due nomi molto particolari e pare siano stati scelti rispettivamente dal padre e dalla madre delle ragazze.

Nello specifico, pare che Ilary sia stata chiamata così perché Roberto aveva appena visto un film western in cui c’era un personaggio con questo nome, quindi decise di dare alla bambina la versione anglofona del nome Ilaria, che significa “Allegra”.

Mellory ha una storia più o meno simile: venne scelto da Mamma Daniela ed è molto diffuso in Brasile. Anche questo nome ha legami con la lingua inglese, dato che deriva dal più diffuso nome Mallory.

Che i genitori di Ilary Blasi abbiano voluto dare alle proprie figlie due nomi simili ma opposti? Nel caso fosse così non sono affatto i soli ad aver deciso un “tema comune” per le proprie figlie. Michelle Hunziker ha infatti battuto tutti sul tempo dando alle proprie bambine nomi bellissimi e tutti legati al Sole.