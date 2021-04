Maelle, la figlia di Antonella Clerici, riceve l’abbraccio più bello e pieno d’amore e la mamma pubblica la foto su Instagram.

Maelle, la figlia di Antonella Clerici, si lascia abbracciare da Simba, il suo cucciolo di Labrador e la foto pubblicata da mamma Antonella sul proprio profilo Instagram conquista tutti.

Amante degli animali esattamente come mamma Antonella, anche Maelle trascorre il suo tempo libero insieme a Simba, l’ultimo arrivato in famiglia che, grazie alle foto che la conduttrice condivide sui social, ha già fatto innamorare il popolo del web.

La foto del tenero abbraccio di Maelle e Simba, in particolare, ha emozionato tutti i followers della conduttrice di Raiuno che, ogni giorno, fa compagnia ai telespettatori, con il programma “E’ sempre mezzogiorno”.

Maelle, la figlia di Antonella Clerici conquista tutti con Simba

Maelle e Simba, la nuova coppia che sta conquistando il cuore dei followers di Antonella Clerici. “Abbracci d’amore”, scrive la conduttrice nella didascalia che accompagna la foto di Maelle e Simba. Esattamente come la figlia, anche la Clerici ha avuto un Labradro a cui, ancora oggi, è legata.

Per anni, infatti, nella vita della Clerici c’è stato Oliver, il suo amato cane che ricorda sui social ogni volta che ne ha l’occasione. A distanza di un po’ di anni, dopo Oliver, in famiglia, è arrivato Simba, un bellissimo cucciolo di Labrador di cui Maelle è super innamorata come testimonia la foto che vedete qui in alto.

Ad annunciare l’arrivo in famiglia di Simba è stata proprio la Clerici con una foto dell’incontro tra il cucciolo e la sua Maelle.

Antonella, insieme a Maelle e al compagno Vittorio Garrone, vive in una splendida casa nel bosco circondati dagli animali. Oltre ai cani, infatti, in famiglia ci cono anche cavalli. Dopo aver lasciato Roma, la conduttrice si gode la vita in campagna insieme alla sua famiglia e ai suoi adorati animali.