Ilary Blasi, chi è: età, altezza, carriera, vita privata, Instagram, curiosità e tutto quello che c’è da sapere sulla conduttrice.

Ilary Blasi è una conduttrice italiana che, dopo aver mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo come letterina del game show “Passaparola” condotto da Gerry Scotti, ha continuato la propria carriera conducendo programmi di grande successo. Contemporaneamente è riuscita a costruire una bellissima famiglia con Francesco Totti ed oggi è mamma di tre bambini.

Nome: Ilary Blasi

Ilary Blasi Data di nascita: 28 Aprile 1981

28 Aprile 1981 Età: 39 Anni

39 Anni Segno zodiacale: Toro

Toro Professione: Showgirl, conduttrice televisiva

Showgirl, conduttrice televisiva Luogo di nascita: Roma

Roma Altezza: 172 Cm

172 Cm Peso: 55 Kg

55 Kg Tatuaggi: diversi sparsi su tutto il corpo come le iniziali del suo nome e quello del marito

diversi sparsi su tutto il corpo come le iniziali del suo nome e quello del marito Profilo Instagram ufficiale: @ilaryblasi

Ilary Blasi: età e altezza

Ilary Blasi è nata il 28 aprile 1981 a Rome. E’ legatissima ai genitori Roberto e Daniela e alle due sorelle Silvia e Melory. Sin dall’età di cinque anni partecipa a diverse pubblicità. Dopo il diploma al liceo scientifico, si iscrive all’università presso la facoltà di Scienze della comunicazione.

Eì molto amica di Silvia Toffanin. Dopo aver lavorato insieme a Passaparola, non si sono più perse di vista ed oggi sono ancora molto legate.

Instagram

Su Instagram, la Blasi è seguita da 1,6 milioni di followers. Oltre a pubblicare foto in cui è sempre bellissima, condivide con i propri fans anche scatti della sua vita quotidiana e video in cui mostra le sue giornate in famiglia riscuotendo sempre un grandissimo successo.

Vita privata

Dopo essersi innamorati e fidanzati, Francesco Totti e Ilary si sono sposati nel 2005. Il loro è un matrimonio sereno e felice coronato dalla nascita di tre figli: Christian (nato nel 2005), Chanel (2007) e Isabel (2016). Ai microfoni del Corriere della Sera, parlando dei suoi impegni lavorativi, ultimo la conduzione dell’Isola dei Famosi 2021, la Blasi ha parlato anche della sua lunga storia d’amore con Totti.

«Adesso parto io nei weekend… La domenica ho le prove per la diretta del lunedì, così tutto gira bene. In qualche modo le nostre vite si sfiorano e si incrociano da sempre, dopo 20 anni forse anche questo è il segreto del nostro rapporto», ha detto al Corriere.

La carriera

Il debutto in televisione di Ilary risale al 2001 quando è una delle letterine del game show di canale 5 condotto da Gerry Scotti “Passaparola”. Due anni dopo affianca Fabio Fazio nel suo storico programma Che tempo che fa. Da allora, la sua carriera non si è più fermata.

Ha condotto tanti programmi di successo come Top of the Pops, il Festival di Sanremo, Le Iene Show, Mai dire Candid, Grande Fratello VIP, Balalaika, Summer Festival, Eurogames e, infine, L’isola dei famosi 2021.