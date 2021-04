Ecco come puoi eliminare fino a 300 calorie al giorno: scopri i trucchi

Ecco i trucchi per eliminare fino a 300 calorie al giorno: dai suggerimenti per spuntini sani agli infusi.

Dagli spuntini sani agli infusi sono tanti gli accorgimenti che possiamo adottare quando si decide di intraprendere una dieta e si vogliono eliminare fino a 300 calorie.

Esistono infatti dei semplici trucchi che ci permettono di abbassare il numero di calorie introdotte in maniera semplice ma efficace. Scopriamo come farlo grazie a questi semplici consigli.

Quando si decide di perdere peso il modo migliore è quello di seguire una dieta controllata, meglio se suggerita da un esperto del settore, come un nutrizionista o dietologo, e fare attività fisica. Qui puoi trovare dei suggerimenti per perdere fino a quasi un chilo a settimana con le attività che ti piacciono.

Senza sostituirci al parere di un medico o di un esperto del settore quello che invece possiamo suggerire è come eliminare circa 300 calorie al giorno seguendo dei piccoli accorgimenti, a partire dalle scelte che facciamo a colazione, pranzo e cena, fino ad arrivare agli infusi dopo cena. Tutto ciò ci potrà aiutare a tenere sotto controllo il peso corporeo.

Dite addio alle diete lampo ma optate piuttosto per un regime sano ed equilibrato che possa garantirvi tutte le sostanze nutritive. E ora scopriamo i trucchi per eliminare fino a 300 calorie al giorno.

Colazione

Pensiamo alla classica colazione del bar con cappuccino e cornetto. Nulla da eccepire purché ve la concediate una volta una tantum. Il cornetto da solo può apportare fino a 300 calorie, quindi se siete in regime ipocalorico è decisamente meglio optare per altro. Non solo, occhio poi all’abbinamento latte e caffè non proprio indicato per la digestione.

C’è invece chi opta, se consuma una colazione a casa, per il classico latte e biscotti. Bene, anche qui si possono risparmiare diverse calorie con i giusti accorgimenti e soprattutto sostituendo questi due alimenti.

Pranzo

Arriviamo all’ora di pranzo. Se siete soliti consumarlo fuori e prendete un panino cercate di consumare metà del pane, anziché chiudere il panino mangiatelo senza la parte di sopra o di sotto così eliminerete almeno 100 calorie. Da evitare anche le salse e i condimenti grassi e unti. Optate piuttosto per limone, aceto, e un cucchiaino d’olio extra vergine d’oliva, se nel panino è prevista delle verdura. Non consumando ad esempio burro e maionese potrete togliere altre 100-150 calorie. Al bando anche tonno con l’olio e verdure sottolio. Se eliminerete tutti questi elementi risparmierete fino a 300 calorie. Scopri anche come rendere dietetici i panini farciti.

Capitolo a parte per le insalate che sono perfette quando siamo a dieta. Ma non tutte sono poi così salutari. Se iniziamo a riempirle con formaggi e salumi e grandi quantità di condimenti e salse ecco che avremo fallito l’obiettivo. Aggiungiamo invece verdure come pomodori, carote, e al limite dei sottaceti, presentano infatti poche calorie e hanno un potere saziante.

Cena

Arriviamo alla cena, ma lo stesso vale per il pranzo se si mangia a casa. Evitate di consumare cibi con cotture elaborate e ricche di grassi. Meglio scegliere sempre tipi di cotture al vapore o lesse o al forno, sconsigliati i fritti. Moderate l’uso dell’olio e evitate panne e creme. Se ad esempio preparate una vellutata di verdure e poi la condite con la panna avrete vanificato tutto il vostro lavoro. Se volete eliminare 300 calorie optate invece per yogurt e o latte vegetale.

Dopo cena

Per terminare la giornata preparate una tisana, meglio se brucia grassi e con la capacità di aiutarvi a stimolare il metabolismo. Qui trovi come preparare la tisana dimagrante perfetta per depurarsi e sgonfiarsi.

Infine, l’ultimo consiglio è di bere anche il giusto quantitativo d’acqua e di praticare attività fisica regolarmente.