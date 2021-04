Quali sono le domande da fare al tuo ragazzo per accendere la passione tra di voi? Scopriamo dieci domande da fare al tuo compagno.

Come si fa ad accendere la passione quando la vostra relazione sembra essere diventata… refrattaria alla sensualità?

Non preoccuparti: abbiamo alcune idee che potrebbero aiutarvi a tornare sulla cresta dell’onda.

Ecco le dieci domande da fare al tuo partner per tornare a sentire i brividi… sotto le lenzuola!

Domande da fare a un ragazzo: ecco le dieci per accendere la sensualità

Tu ed il tuo compagno insieme state bene, anzi, benissimo!

Vi sembra che manchi solo un piccolo particolare: l’intimità sembra essersi improvvisamente “spenta“.

I motivi per cui vi siete allontanati fisicamente potrebbero essere diversi e, in ogni caso, sono unici e particolari per ognuno di voi.

Cosa fare, però, quando vi sentite talmente lontani che non sapete più come approcciare di nuovo con il vostro partner?

Di metodi e rimedi ne abbiamo sentiti tanti: questo, però, è più diretto e decisamente interessante ed ha un lato estremamente positivo.

Vi permette di conoscervi meglio e rende la vostra relazione sotto le coperte… spaziale!

Pronta a provare alcune delle nostre domande per esaltare la sensualità tra di voi?

Ecco la lista:

Quali sono le tue fantasie più ricorrenti?

Cosa vorresti fare tra le lenzuola che ancora non hai mai fatto?

Qual è il tuo video hot preferito e possiamo guardarlo insieme?

Ti piacciono i giochi di ruolo?

Qual è il rapporto intimo che ricordi meglio e perché?

Quale parte del corpo (e del mio in particolare) ti piace di più?

Cosa ne pensi di farlo in pubblico?

Cosa vorresti che ti facessi più di ogni altra cosa?

Vorresti comprare ed usare dei sex toys insieme a me?

Cosa posso migliorare e come?

Perché le domande sono importanti e come vi possono aiutare

Insomma, se hai deciso di fare una o più di queste domande al tuo partner, probabilmente avrai capito che lo scopo è “solo” quello di… conoscersi meglio!

Spesso, infatti, anche se il partner è il nostro compagno da anni e ci addormentiamo vicino a lui ogni notte, siamo pian piano diventati… degli sconosciuti!

Niente di male in questo: capita a tutti di continuare a fare sempre le “stesse cose” e la routine della vita di tutti i giorni può davvero influire sul vostro rapporto.

Ecco, quindi, che vi trovate nella particolare condizione di conoscervi a menadito… senza conoscervi a fondo!

Le domande intime possono aiutarvi a ritrovare quella connessione che al momento manca o che vi sembra persa per sempre.

C’è ancora, ovviamente, ma è solo sepolta sotto tantissime altre informazioni: le domande, invece, possono aiutarvi ad esplorare quei territori che avete lasciato inesplorati o che non visitate da tempo.

L’idea è quella di stimolare la vostra fantasia, tramite una serie di domande che facciano eccitare l’altro al solo pensare la risposta!

Ovviamente potete prendere le risposte del partner come spunti per darvi da fare e trovare insieme nuovi modi di divertirvi a letto.

(E, ovviamente, non dimenticatevi mai del consenso: qui vi abbiamo spiegato perché e quanto è importante).

Insomma, lo avete capito: parlare può essere un vero e proprio toccasana per la vostra relazione e quindi è giunta l’ora di iniziare il quiz!

Ovviamente assicurati che il tuo partner si senta a suo agio e poi sbizzarrisciti con le tue domande, alla ricerca di una risposta che vi faccia venir voglia di strapparvi i vestiti di dosso!

Nessuno vi vieta, poi, di ribaltare la situazione e di mettere te al centro delle domande: pronta a metterti a nudo (ma emotivamente)?