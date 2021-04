Ecco a cosa pensano gli uomini mentre fanno l’amore

Ti sei mai chiesto cosa passa per la testa di un uomo mentre fa l’amore? Abbiamo scoperto che sono vari i pensieri che accompagnano il suo piacere.

Vuoi scoprire cosa pensa un uomo mentre fa l’amore? Cosa mai potrebbe accadere nella sua testa durante il contatto sessuale? Il sito di Bustle ha pubblicato un sondaggio commissionato da LoveHoney, un importante marchio di sex toy online. L’indagine era stata condotta per determinare cosa stimola il desiderio sessuale degli uomini.

Per dare una risposta a questo quesito sono stati intervistati circa 1300 uomini, che hanno rivelato i loro pensieri più intimi avuti nei momenti di intimità.

A cosa pensano gli uomini mentre fanno l’amore?

Molti degli uomini che si sono sottoposti al sondaggio della LoveHoney hanno affermato di indirizzare i loro pensieri su tutto ciò che li eccitavano durante la pratica sessuale. Il 42% degli uomini intervistati ha confessato di pensare ad un altra donna prima di raggiungere l’ecstasy.

La cosa vi sconvolge? In effetti dovrebbe visto che le stesse domande sono state rivolte anche a delle donne le quali hanno confessato di immaginare la stessa cosa prima del godimento finale. Il 46% di loro immaginava di avere un rapporto sessuale con un’ altro uomo. Cosa non si fa per aumentare il desiderio.

Come si può ben capire, immaginare di trasgredire o di abbandonarsi tra le braccia di qualcuno che soddisfa pienamente i nostri requisiti di attrazione aumenta il desiderio e provoca una forte eccitazione.

Volete sapere che è la donna delle fantasie di un uomo occupato a fare l’amore con la partner? Stando alle risposte degli intervistati l’amante immaginaria non sempre fa parte delle conoscenze dell’uomo, ma non è da escludere che si tratti di una collega o una conoscente che li attrae.

Secondo lo studio sopra citato l’11% degli uomini fantastica non tanto su una collega quanto su una donna che li domina professionalmente, come ad esempio la capa.

il 25% degli uomini fantastica di fare l’amore con una persona con la quale ha già avuto rapporti sessuali e 32% di loro confessa di essere rimasto fortemente deluso nel qual caso abbia avuto l’occasione di fare davvero l’amore con la donna oggetto delle sue fantasie. Ad ogni modo solo il 2% degli uomini è riuscito a portarsi a letto il proprio capo.

Alcuni uomini hanno confessato di pensare alla ex per aumentare la loro libido mentre stavano facendo l’amore con la loro attuale partner, ma non tanto a causa di un legame sentimentale ancora vivo, quanto piuttosto perché si tenta di rivivere quella forma di forte eccitazione che si aveva nella precedente relazione e che manca nella relazione attuale.

Per il 66% degli uomini, queste fantasie sono innocue e senza importanza mentre per il 34% di loro equivalgono ad una forma di tradimento.

Gli uomini mentre fanno l’amore pensano anche a cose banali, che non hanno nulla a che vedere con un amante immaginaria. Women’s Health Mag, ha menzionato un sondaggio simile che ha concluso che molti uomini durante l’atto sessuale pensano ai problemi di lavoro o cercano di ricordare se hanno fatto la doccia, qualcosa di molto banale quindi.

Infine ci sono uomini che si eccitano pensando alla partner mentre fanno l’amore con le. Il loro pensiero si rivolge per esempio ai suoi glutei, alla sua bocca per avere una visione d’insieme quando durante il rapporto magari vedono solo il seno nudo. spesso gli uomini fanno gli stessi pensieri quando praticano l’autoerotismo.

Infine un altro pensiero predominante è quello di ritardare la loro eiaculazione. Gli uomini cercano di focalizzarsi sulla respirazione oppure di immaginare qualcosa che non abbia a che fare con il rapporto, in modo da permettere alla partner di darle il tempo si provare piacere.

Ricordiamo che a volte si ha la sensazione che il partner sia da un’altra parte anche quando effettivamente non è da nessuna parte, il motivo è che gli uomini sono sessualmente stressati. Ansia da prestazione o eiaculare precoce creano apprensione negli uomini e impediscono loro di lasciarsi andare.

Se hai la sensazione che il partner sia assente, aiutalo a godere pienamente del momento senza paure. Inventa giochi erotici che possano alleviare la sua tensione sessuale e garantire una migliore performance.

Se il tuo partner soffre di ansia da prestazione punta sui preliminari.

LEGGI ANCHE —>I preliminari sono l’inizio di un rapporto intimo perfetto, ecco gli errori da non commettere sotto le coperte per partire alla grande

Baci, carezze, massaggi, aiutano ad avere una sessualità appagante e priva di apprensioni.

Ricordiamo che una vita sessuale soddisfacente apporta notevoli benefici al tuo corpo, benefici che puoi facilmente notare tu stessa. Dopo un rapporto sessuale solitamente il nostro umore migliora perché quando facciamo l’amore secerniamo ormoni come le endorfine che ci aiutano a rilassarci.

Il miglior modo di avere una vita sessuale soddisfacente è senza dubbio quello di tenere la routine fuori dalla vostra relazione. La routine uccide la libido. Cercate di ravvivare i vostri incontri intimi, di renderli appetibili e fate l’amore più spesso perché più lo farete più avrete voglia di farlo. Dialogate, confidatevi le vostre reciproche fantasie e mettetele in pratica. Vedrete un miglioramento sorprendente nella vostra intimità.