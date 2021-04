Akash Kumar spiazza tutti prima dell’Isola: “Mi sono ritirato a causa loro”

Akash Kumar, intervistato a Il Punto Z, ha spiazzato tutti rivelando di essersi ritirato dall’Isola a causa di due concorrenti.

Akash Kumar, nonostante sia rimasto sull’Isola dei Famosi soltanto una settimana, è senza dubbio uno dei protagonisti indiscussi di quest’edizione. Tant’è che anche dopo settimane da quel momento non si fa altro che parlare di lui e del suo percorso all’interno del reality show di Ilary Blasi, tralasciando ovviamente tutte le polemiche che hanno seguito e seguono il suo personaggio in questo periodo.

Intervistato da Tommaso Zorzi a Il Punto Z, il bel modello indiano ha rivelato il vero motivo, o così pare, per cui ha scelto di terminare il suo percorso all’interno del reality show di canale 5 così presto, visto che gli era stata offerta la possibilità di poter proseguire. Akash ha ribadito che una sola settimana trascorsa all’Isola corrisponde a sei mesi di Grande Fratello Vip, facendo un po’ il verso al conduttore visto che ha vinto il reality da lui citato, per poi incolpare due concorrenti del suo ritiro. Curiosi di conoscere i loro nomi e le motivazioni fornite da Akash?

Akash Kumar incolpa Elisa Isoardi e Fariba del suo ritiro all’Isola

Akash Kumar ha ammesso che il motivo per cui ha abbandonato l’Isola dei Famosi risiederebbe in ben due concorrenti: Elisa Isoardi e Fariba Tehrani. La prima, infatti, gli avrebbe detto che siccome loro erano stati scelti per formare il gruppo dei Raffinati non sarebbe stato carino accettare qualora gli venisse proposta una seconda Isola, mentre la mamma di Giulia Salemi, quando lui è approdato all’Isola dei Parassiti, gli avrebbe toccato il petto e lui odia quando gli si tocca il petto.

LEGGI ANCHE –> Ignazio Moser bloccato in Messico prima dell’Isola? Lui spiazza con un annuncio clamoroso

“Quando ci hanno diviso in due gruppi, i Rafinados ed i Burinos, Elisa Isoardi mi ha detto: ‘Noi siamo Rafinados se ci propongono un’altra isola non possiamo restare‘; così quando sono finito su Parasite Island mi sono ritirato” ha esordito Akash, che di recente ha ricevuto una provocazione dal fidanzato di Vera Gemma. “La colpa è sua al 20%“ ha aggiunto per poi affrontare la parte del discorso che riguarda la Tehrani. “Il restante è colpa di Fariba Tehrani che mi toccava il petto, odio essere toccato” ha poi aggiunto.

Da Alessandra Amoroso a tutta la verità di Akash Kumar: rivedi su Mediaset Play Infinity la nuova puntata de #IlPuntoz!🍿https://t.co/zMaSWCTR5J — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 22, 2021

Come replicheranno Elisa Isoardi e Fariba Tehrani di fronte alle recenti dichiarazioni di Akash Kumar? Probabilmente la Isoardi, nel pronunciare quelle parole, ha utilizzato un tono ironico che è stato frainteso, visto che lei stessa ha accettato di restare per poi ritirarsi a causa di alcuni problemi all’occhio, mentre Fariba non voleva sicuramente urtare la sua sensibilità.