I Ventagli di pasta sfoglia sono una classico della pasticceria secca che piace a tutti. Scopriamo come prepararli in modo semplice, veloce e gustoso.

I Ventagli di pasta sfoglia sono quanto di più buono e goloso per fare colazione ma soprattutto per dedicarsi una pausa dolce durante la giornata. Sono perfetti per accompagnare un te o una tisana ma anche un ottimo e cremoso cappuccino.

I classici ventagli sono semplici e ricoperti di zucchero, in questa ricetta il comune zucchero semolato è sostituito dall’eritritolo, un dolcificante decisamente meno calorico ma altrettanto piacevole al palato. Potrete così servire a tutta la famiglia un ottima merenda, dei ventagli di pasta sfoglia che si scioglieranno in bocca.

Una ricetta perfetta da preparare all’ultimo minuto perché preparata utilizzando un rotolo di pasta sfoglia già pronto e che può essere arricchita anche farciture come creme le creme proteiche ricche di frutta secca o anche della marmellata, perfetta quella di albicocche.

Ma veniamo alla ricetta di oggi, dei golosi ventagli di pasta soglia che potranno essere preparati anche da mani meno esperte!

Ventagli di Pasta Sfoglia: gli ingredienti e la ricetta per preparali

Se i Ventagli di Pasta sfoglia sono sempre stati i tuoi biscotti preferiti, perché non prepararli in casa con pochi e semplici passaggi?

Oggi vi proponiamo la ricetta di _candy_healthy_ :

“I Ventagli di Pasta Sfoglia sono dei biscotti semplicissimi da realizzare, necessitano di soli due ingredienti e sono deliziosi e croccanti. Sono veloci da preparare, 20 minuti d’orologio per avere un dessert pronto e per godersi questi famosi biscotti realizzati con pasta sfoglia e zucchero o eritritolo per una versione super light!”

Gli ingredienti

“-1 rotolo di pasta sfoglia

-50g di eritritolo”

Il procedimento

“Preparate la pasta sfoglia e segnate il centro dividendo a metà. Aggiungete un po’ di zucchero e fate una leggera pressione con un mattarello.Unite i lati esterni verso il centro della metà, aggiungete altro zucchero e ripetete questo passaggio per altre 2 volte. Tagliate a fettine uguali, informate a 180° per 15minuti, sfornate e gustate i vostri ventaglini”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kekka (Ricette Healthy🌼🥥🍫) (@_candy_healthy_)

