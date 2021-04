Uomini e Donne, colpo di scena: via tutti, nuovi ingressi a sorpresa

Uomini e Donne è pronto a rivoluzionare il parterre del Trono Over! Ecco chi sono i nuovi protagonisti del programma di successo di canale 5.

Uomini e Donne è uno dei programmi più amati del piccolo schermo degli italiani e non è difficile capire il motivo del suo successo. Il dating show di Maria De Filippi da anni intrattiene il pubblico dopo pranzo facendolo sognare grazie alle bellissime stories d’amore nate all’interno degli studi Elios di Roma, ma anche strappare qualche sorriso tra le continue liti tra Gemma e Tina.

Il parterre del programma, però, presto cambierà. In quanto, come rivelato dal magazine ufficiale della trasmissione, ci saranno nuovi ingressi che andranno a sostituire alcuni dei personaggi che abbiamo imparato a conoscere, o forse no visto che sono stati sostituiti, all’interno del programma.

Curiosi di conoscere chi sono le nuove dame e cavalieri di Uomini e Donne? Ecco i loro nomi e le loro descrizioni.

Chi sono le nuove dame e cavalieri del Trono Over di Uomini e Donne

Ovviamente la prima è un volto noto da un po’ di anni ai fan del programma e stiamo parlando di Ida Platano, che dopo essersi ripresa dalla delusione amorosa con Riccardo Guarnieri è pronta e rimettersi in gioco, ma oltre a lei ci sono altri 9 nuovi protagonisti divisi in 4 dame e 5 cavalieri.

Il primo è il signor Aldo Farelli, che abbiamo già avuto modo di conoscere all’interno del programma perché ha iniziato una conoscenza con Gemma Galgani, che è rimasta positivamente colpita da lui e dai suoi balli sensuali. Aldo ha 69 anni ed è originario di Napoli, precisamente a Torre del Greco. Nella vita è un pensionato e si definisce una persona allegra. Per quanto riguarda il suo passato sentimentale, il Signor Farelli è stato sposato ed ha un figlio e tra le sue passioni c’è quella di viaggiare in giro per il mondo e scoprire sempre posti nuovi.

Dopo di Aldo, è il turno del Signor Andrea Corrà. Lui è un po’ più giovane, ha 53 anni ed è originario di Bolzano. Lui è già apparso in studio, in quanto non ha mai nascosto di provare un certo interesse nei confronti della dama Angela. A differenza del suo collega presentato poco fa, non è mai stato sposato e non ha figli. Nella vita è un funzionario del comune.

LEGGI ANCHE –> Ex di Gemma Galgani svela: “Dopo Uomini e Donne, volevo chiudermi in convento”

Sulla stessa fascia anagrafica, troviamo Alessio Fontana. Alessio ha 54 anni ed è sardo. Vive in provincia di Cagliari. Per quanto riguarda il suo carattere si definisce una persona che ama scherzare, sempre positiva e che non ama litigare. Tra i suoi difetti, invece, c’è l’essere un po’ permaloso. Il Signor Fontana è divorziato ed è papà di due figli.

A rappresentare il nord, invece, c’è Domenico Catalano. Originario di Alessandria, luogo in cui vive, il Signor Catalano ha 64 anni ed è felicemente in pensione. Per quanto riguarda il suo passato sentimentale, Domenica è vedevo ed è padre di un figlio.

L’ultimo cavaliere è invece Amodio Ciurci, anche lui è un uomo del sud. Ha 56 anni e vive a Salerno. Amodio si definisce un uomo simpatico e dinamico ed è in cerca di una donna di bella presenza. Ciurci vive ancora con sua madre e per quanto riguarda la sua professione, gestisce una fabbrica di fuochi d’artificio e chissà che non sia in grado di incendiare anche gli animi nello studio di Uomini e Donne.

Passiamo poi alle dame di questa nuova edizione presentando Sara Zilli. La dama vive a Livorno ed ha 60 anni. Nella vita svolge la professione di informatore farmaceutico, mentre per quanto riguarda la sua vita sentimentale è divorziata e madre di due figli.

C’è poi Cristiana Pirini che ha 40 anni e vive a Cesenatico. Anche lei, come la precedente dama, è separata ed ha due figli. Per quanto riguarda il suo carattere, Cristiana si definisce una persona solare e sportiva. Tant’è che come professione svolge quella di istruttrice di fitness e qualcosa ci suggerisce che piacerà e non poco ai maschietti del parterre.

Francesca Babini, invece, è una hairstylist, ma in passato ha svolto diverse professioni. Vive nella provincia di Ravenna e non è mai stata sposata. Infine, ma non per importanza, abbiamo Chiara Ingrosso che è davvero giovanissima visto che ha soli 36 anni e fa parte del Trono Over. Lei è di Lecce e lavora nel mondo della telecomunicazione. Ha un figlio, ma è single.

Le dame, una sfilata a tema, i voti del parterre maschile e la classifica finale: ecco cos’è successo nella puntata di oggi 😎 Cliccate qui! #UominieDonne https://t.co/aBygtrZ0Mx — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 20, 2021

Questi sono i nuovi protagonisti presentati su Uomini e Donne Megazine. Non ci resta che vederli in puntata per vedere se saranno in grado di eguagliare o meno coloro che li hanno preceduti.