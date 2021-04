Sei davvero felice? No, non affannarti a darci la tua risposta: ce lo svela il test del quadro. Cosa vedi prima in questa immagine?

Chiedimi se sono felice; non è solo il titolo di un film ma anche la domanda alla base di questo test; chiederti e capire quanto sei felice nella vita.

Pensi che sia impossibile? Allora siamo pronti a stupirti.

Guarda l’immagine e, a seconda di cosa noti per primo, sapremo dirti qual è la debolezza che ti impedisce di essere felice oppure la forza che ti permette di affrontare la vita con serenità.

Test del quadro: sei davvero felice? Scopriamolo subito

Noi ne parliamo con leggerezza ma essere davvero felici è qualcosa di veramente difficile.

O meglio, facile. O ancora, complicato.

Insomma, diciamoci la verità: nessuno sa davvero come fare per essere felici!

A sentire i guru della positività (che possono essere veramente tossici), essere felici è qualcosa che “capita” quando smettiamo di concentrarci sugli aspetti negativi della vita ed apprezziamo le piccole cose.

Questo è un bellissimo sentimento ma molto difficile da mettere in pratica soprattutto quando le difficoltà ci sovrastano.

LEGGI ANCHE –> Vuoi sapere cosa accadrà nei prossimi giorni? Prova il test del futuro e scopri il responso

Ci siamo capiti: la felicità è qualcosa che, molto spesso, capita senza che ce ne accorgiamo ma che fa sentire la sua mancanza quando… non c’è più!

Il test di oggi, quindi, potrebbe aiutarci a capire quanto sei felice e quanto no: ti basterà solo guardare questo quadro di Oleg Shuplyak!

Non cercare di analizzare a fondo l’immagine: guardala il più velocemente possibile ed individua chi, tra i protagonisti dell’illusione, ti colpisce per primo.

Pronto a scoprire se sei davvero felice?

Il responso: chi hai visto per primo ci svela se sei davvero felice

Allora, cosa hai visto prima in questa illustrazione?

Il vecchio musicista al centro del quadro, la figura di ninfa poco sopra, il musicista con il flauto o i due volti nascosti alla sinistra ed alla destra sullo sfondo?

Scopriamo insieme che cosa rivela su di te e sulla tua felicità la tua scelta.

vecchio musicista : il vecchio musicista al centro del quadro ha catturato per primo la tua attenzione. Anzi, fatichi addirittura a distogliere lo sguardo dalla sua figura!

Sei una persona molto concentrata sui propri obiettivi che non vede (o non vuole vedere ) il quadro “ complessivo “.

Raggiungere i risultati che ti sei prefissato sta, pian piano, diventando il tuo unico obiettivo e stai trascurando amici e familiari .

Legare la propria felicità ad un risultato (lavorativo, atletico od artistico) è il modo migliore per faticare molto a raggiungerla . Spesso sei frustrato o preoccupato e non coltivi l’empatia nei confronti degli altri: hai mai provato a “ staccare ” un attimo dalla tua lotta per affermarti?

: il vecchio musicista al centro del quadro ha catturato per primo la tua attenzione. Anzi, addirittura a lo dalla sua figura! Sei una persona molto sui che non vede (o ) il “ “. i che ti sei prefissato sta, pian piano, diventando il tuo unico obiettivo e stai e . Legare la propria ad un (lavorativo, atletico od artistico) è il modo migliore per molto a . Spesso sei o e non coltivi l’empatia nei confronti degli altri: hai mai provato a “ ” un attimo dalla tua per affermarti? figura di ninfa: hai notato per prima la figura di ninfa? Bene, allora complimenti: sei una persona con una intelligenza attiva e vigile, capace di cogliere anche i dettagli più piccoli.

Per questo motivo, quindi, rappresenti una persona decisamente ben inserita nel contesto sociale, sulla quale gli altri fanno spesso affidamento.

Generalmente sei molto felice ma capitano momenti nei quali il tuo riuscire a notare e calcolare tutto ti mette veramente in crisi.

Hai molte responsabilità e spesso ti pesano: in questo momento sei preoccupato per qualcosa e la felicità ti sembra molto lontana.

LEGGI ANCHE –> Test della personalità: scopriamo quali sono i tuoi lati negativi e quelli positivi?

musicista con il flauto : la piccola figura del musicista è difficile da notare anche se è nascosta “in bella vista”.

Se l’hai notata, vuol dire che sei una persona con caratteristiche da leader , molto “famoso” nella sua cerchia e con opinioni forti e ben precise .

La tua felicità, con ogni probabilità, si fonda sul modo in cui scegli di comportarti, sempre onesto e sincero ed in linea con i tuoi valori .

Spesso non hai bisogno di valutare quanto o se sei felice: sei una persona realizzata e concreta , con i piedi per terra. Insomma, per te essere felice… non è difficile!

: la piccola figura del musicista è difficile da notare anche se è nascosta “in bella vista”. Se l’hai notata, vuol dire che sei una persona con caratteristiche da , molto “famoso” nella sua cerchia e con e ben . La tua felicità, con ogni probabilità, si fonda sul modo in cui scegli di comportarti, sempre e ed in con i . Spesso non hai bisogno di valutare quanto o se sei felice: sei una persona e , con i piedi per terra. Insomma, per te essere felice… non è difficile! volti nascosti nel paesaggio: se hai notato uno, od entrambi, dei volti “nascosti” nel paesaggio delle case, allora hai una grande debolezza.

Sei una persona che ama delegare e lasciare che siano gli altri ad occuparsi della gran parte delle questioni che ti riguardano!

Per questo motivo, quindi, spesso fatichi ad essere felice o ti crogioli nell’idea che la tua infelicità… non dipenda da te!

Meglio sbagliare o avere successo con le proprie forze che lasciare che siano gli altri a decidere per noi: in questa maniera, infatti, non sarai mai del tutto felice!

Ti ricordiamo che i nostri test, anche se basati su dati statistici, non possono essere considerati scientificamente accurati.

Il loro scopo è quello, principalmente, di divertirti ed intrattenerti!