Quanto è difficile superare una rottura in amore? Non preoccuparti se non hai la più pallida idea di come fare: ecco i film che ti aiuteranno a rimetterti in sesto!

Va bene, basta, dobbiamo farcene una ragione: la tua storia d’amore è appena finita. Non preoccuparti, siamo sicuri che si è trattato della scelta giusta!

Lui o lei non ti meritavano prima, figuriamoci adesso.

Anche se la voglia di aprire un blog e parlare dei tuoi sentimenti o mettere foto con un tizio incontrato per strada fingendo che sia il tuo nuovo fidanzato è forte, noi siamo qui per dirti di fermarti.

Se non sai come superare questo momento difficile, non preoccuparti: ecco i film da cui prendere ispirazione per evitare errori e riprenderti in men che non si dica.

Superare una rottura in amore con i film: ecco cinque suggerimenti perfetti

Vi siete lasciati: ci avete messo molto tempo, siete stati male, vi siete feriti a vicenda e, alla fine, è tutto finito.

Fattelo dire anche da noi oltre che dalle tue amiche: finalmente!

Se tra di voi è finita (e, non preoccuparti, la supererai: questo è quanto tempo, scientificamente, ti occorre), adesso è ora di capire come fare a superare questo brutto momento.

Eh sì, perché quando un amore finisce può succedere veramente di tutto: i sintomi più comuni sono lo stalking online, l’analisi accurata di like e commenti, la voglia di “rivincita” che ti spinge ad uscire con persone che normalmente neanche guarderesti due volte.

Insomma, sei veramente a rischio e dobbiamo fare qualcosa per impedirti di crogiolarti nel dolore (e fare qualche terribile passo falso, di cui ti pentirai a brevissimo). Ma cosa?

Niente di più semplice che chiudersi in casa (tanto, grazie alla pandemia, dovresti starci comunque), farsi una bella maschera per il viso, mangiare un quintale di gelato e guardare un film.

Ecco cinque titoli che potranno aiutarti a diventare la miglior versione (single) di te stessa

Mamma mia! Il musical è famosissimo, le canzoni degli ABBA pure e la commedia degli equivoci il modo migliore per liberarsi dalla tristezza.

Hai bisogno ancora di qualche motivo per guardarlo ? Se la risposta è sì, allora sappi che la storia ti aiuterà a capire che, anche se hai preso una decisione, non è mai troppo tardi per cambiare idea .

Insomma, la leggerezza è quella che ti serve per affrontare questo momento e cantare a squarciagola insieme ai protagonisti del film sicuramente ti aiuterà!

Il musical è famosissimo, le degli pure e la commedia degli equivoci il modo migliore per liberarsi dalla tristezza. Hai bisogno ancora di per ? Se la risposta è sì, allora sappi che la storia ti aiuterà a capire che, anche se hai preso una decisione, non è mai troppo tardi per . Insomma, la è quella che ti serve per e cantare a squarciagola insieme ai protagonisti del film sicuramente ti aiuterà! Some like it hot – A qualcuno piace caldo: è considerata, universalmente, una delle commedie degli equivoci più divertenti della storia del cinema.

C’è Marylin Monroe, ci sono i gangster e c’è un ottimo messaggio finale: “Well, nobody’s perfect“.

Insomma si tratta di un capolavoro a cui non puoi davvero rinunciare e che ti mostra come, anche nel momento più difficile, tutta la tua vita può cambiare.

LEGGI ANCHE –> Anno nuovo, vita nuova: ecco quattro modi per superare una rottura in amore

Legally Blonde – La rivincita delle bionde : non c’è film migliore di questo per riscoprire il proprio valore.

Questa classica commedia, infatti, ha come protagonista Elle Woods (un’iconica Reese Whiterspoon ) che, lasciata dal fidanzato nel momento in cui pensava di sposarsi, trova la forza per reinventarsi completamente.

Invece di cambiare tutto di sé, però, Elle raggiunge traguardi grandissimi semplicemente rimanendo sé stessa e mettendo al primo posto le sue necessità .

Uomini ? Ma chi ne ha bisogno davvero?

: non c’è film migliore di questo per riscoprire il proprio valore. Questa classica commedia, infatti, ha come protagonista (un’iconica ) che, lasciata dal fidanzato nel momento in cui pensava di sposarsi, trova la per completamente. tutto di sé, però, Elle raggiunge traguardi grandissimi semplicemente e mettendo al primo posto le sue . ? Ma davvero? First wifes club – Il club delle prime mogli : un altro grandissimo film, “antenato” di tutti i girl movies dei primi anni 2000.

Diana Keaton , Bette Midler e Goldie Hawn sono tre vecchie amiche di scuola. I loro matrimoni sono tutti naufragati perché i loro ex mariti , dopo averle “usate” per fare carriera, hanno preferito mettersi con una donna più giovane .

Nel film, tutte e tre decideranno di non permettere ai matrimoni falliti di avere la meglio su di loro e si prenderanno una sonora rivincita : non c’è niente di meglio di questo film per aiutarti a capire che puoi fare… veramente tutto!

: un altro grandissimo film, “antenato” di tutti i girl movies dei primi anni 2000. , e sono tre vecchie amiche di scuola. I loro matrimoni sono tutti naufragati perché i loro , dopo averle “usate” per fare carriera, hanno con una . Nel film, tutte e tre decideranno di non permettere ai matrimoni falliti di avere la meglio su di loro e si prenderanno una : non c’è niente di meglio di questo film per aiutarti a capire che puoi fare… veramente tutto! He’s Just Not That Into You -La verità è che non gli piaci abbastanza: e sì, potrai vedere in atto anche il famoso benching di cui ti abbiamo parlato qui. Che sogno, vero?

Questo film può aiutarti a rimettere tutto in prospettiva: la trama racconta varie storie d’amore che si intrecciano tra loro, con personaggi diversi e variegati.

Ci sono rotture, storie che nascono, mascalzoni odiosi: insomma, è il pacchetto completo!

Guardarlo può aiutarti a fare un po’ di autocritica, a ridere sonoramente ed a rialzarti, domani, molto più carica di prima.

Insomma, lo abbiamo capito.

La fine della tua storia d’amore… non è la fine del mondo!

Questi film possono aiutarti a rimettere la tua vita in prospettiva.

Che ne dici di fare un tentativo e guardarne uno invece di aggiornare, ossessivamente, il profilo Instagram del tuo ex?