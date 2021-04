Dolore alla sciatica? Ecco alcuni rimedi naturali per risolverlo in fretta e per riappropriarti della tua vita.

Con l’arrivo delle prime giornate di sole, in tanti hanno iniziato a portarsi avanti con il cambio stagione. E come ogni anno, il sollevare scatole e scatoloni, complice il cambiamento di clima, può aver risvegliato il dolore alla sciatica.

Se anche tu rientri tra coloro che in questi giorni stanno convivendo con questo problema, niente paura. Ci sono infatti dei rimedi naturali che possono dare un grande aiuto.

Come risolvere il dolore alla sciatica con dei rimedi naturali

Iniziamo con il dire che quando si ha un dolore improvviso, la prima cosa da fare è quella di rivolgersi al proprio medico curante in modo da assicurarsi della vera causa. Solo una volta appurato che si tratta di sciatica e non di stiramenti o altri tipi di problemi, ci si potrà concentrare sul come far sparire il malessere.

Nel caso della sciatica esistono diversi rimedi naturali che possono fare la differenza. Scopriamo i più importanti.

Gli impacchi di sale caldo. Scaldare il sale ed inserirlo in un panno asciutto può essere un ottimo rimedio naturale contro la sciatica. Si tratta infatti di un metodo semplice e naturale per ridurre diversi tipi di dolore tra i quali rientrano quello alla cervicale e, ovviamente, alla sciatica.

La tisana allo zenzero. Lo zenzero, è un antinfiammatorio naturale. Motivo per cui la tisana a base di questo rizoma può aiutare a contrastare l’infiammazione alla sciatica, aiutando a contrastarne il dolore e accelerando il processo di guarigione. Un modo semplice per prendersi cura di se con poche mosse.

L’artiglio del diavolo. Si tratta di una crema acquistabile sia in farmacia che in erboristeria ed in grado di aiutare a lenire il dolore già dopo la prima applicazione. Davvero utile quando si tratta di episodi dolorosi come appunto quello che coinvolge la sciatica.

Oltre ai rimedi naturali, anche lo yoga può fare tanto, migliorando la postura e rafforzando i muscoli. Una pratica che aiuta sicuramente ad avere sempre meno attacchi e ad avvertire minor dolore.

Detto ciò, se il dolore persiste è sempre bene chiedere aiuto al medico e seguirne le indicazioni. E, una volta guariti, cercare di evitare quei movimenti o le abitudini che solitamente tendono a far infiammare il nervo sciatico. Solo così si potrà godere a pieno del cambio di stagione senza accusare dolori che spesso si rivelano altamente invalidante.