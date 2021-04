Come applicare bene l’eyeliner? Tutti i trucchi da seguire per evitare le odiatissime sbavature. Scopri subito di più!

La bella stagione porta con sé un’esplosione di profumi e colori. Siamo più allegre, ottimiste, abbiamo più energie e voglia di mise più fresche e sbarazzine! Le tinte scure cedono il posto ai colori pastello.

Cerchiamo sempre di abbinare gli accessori giusti, con attenzione quasi maniacale. Perché è sempre la somma che fa il totale. Non c’è abito davvero bello senza, per esempio, la borsa perfetta.

Anche per il trucco vale un po’ lo stesso discorso. Che sia fatto da professionisti oppure in casa, si cerca sempre di abbinarlo all’abbigliamento. Ovviamente, bisogna partire da una buona base viso, come abbiamo spiegato abbondantemente in precedenti articoli.

L’eyeliner è un must have. Non può mancare nella pochette dei trucchi. Parliamo di un prodotto molto apprezzato dalle donne. Ma c’è un unico inconveniente: una cattiva applicazione avrà come conseguenza le sbavature. Sono molto brutte da vedere! Scopri subito come fare per evitarle.

Come applicare l’eyeliner. Tecniche fai-da-te più efficaci

Sai come applicare bene l’eyeliner? Ti è mai capitato di ritrovarti, dopo un po’ di tempo, con il viso ricoperto di sbavature? Purtroppo può succedere, soprattutto d’estate nelle ore più calde. E’ uno spiacevole inconveniente, a tratti molto imbarazzante.

Una buona resistenza dell’eyeliner dipende da due fattori: qualità del prodotto e metodo di applicazione. Dando per scontato che tu sappia selezionare bene la cosmesi, vogliamo concentrarci di più sul secondo aspetto.

Vogliamo svelarti alcuni trucchetti per un eyeliner fai-da-te sempre perfetta. I metodi sono essenzialmente sei. Scoprili subito per dire addio alle sbavature. Non dovrai neppure stare sempre con il correttore in mano.

Il rimedio della nonna: usa lo scotch. L’avresti mai detto? La saggezza popolare può aiutarti con l’eyeliner. E’ una delle tecniche più gettonate ed è, forse, la migliore. Devi procedere così: prendi un pezzetto di nastro adesivo e attaccalo un po’ in obliquo all’altezza della coda dell’occhio. Ti aiuterà ad applicare bene l’eyeliner.

Usa gli stencil. Sono una valida alternativa al metodo dello scotch, che è ideale soprattutto per chi è alle prime armi. In commercio ci sono tanti stencil, anche a forma di animali. L'importante è sceglierne uno che possa aiutarti nell'applicazione dell'eyeliner.

Prendi la mano unendo i puntini. Per applicare l’eyeliner bisogna avere una mano abbastanza ferma. Per acquisirla basta fare un po’ di pratica. I makeup artist consigliano di ‘giocare a unire i puntini’. In altre parole, puoi iniziare a fare dei piccoli segni lungo il contorno della palpebra. Alla fine, dovrai soltanto unirli. In poche mosse il gioco è fatto!

Guarda sempre in basso. E' un altro trucchetto che può aiutarti nella corretta applicazione.

E’ un altro trucchetto che può aiutarti nella corretta applicazione. Correggi gli errori con il primer. Se ti accorgi che l’eyeliner ha delle piccole imperfezioni ma ti secca dover rifare tutto il trucco, allora puoi usare il primer occhi (o anche quello per il viso). Fai attenzione! Passane una piccola quantità soltanto sulla zona da correggere. Aiutati magari con un cotton fioc.

Usa la matita come 'guida'. Disegna la forma che desideri con una matita. Occhio, scegline una con mina compatta. Fatto ciò, puoi ricalcare la sagoma con l'eyeliner. E' un trucchetto che funziona, davvero infallibile.

Ora sai come procedere per avere una eyeliner a prova di selfie. Fatti furba! Prova subito uno dei consigli appena descritti. Funzionano alla perfezione.