Hai sempre voglia di dolci ma sei a dieta o stai cercando di mantenerti in forma? Eccone cinque che hanno circa 100 calorie.

Quando la voglia di dolci chiama è davvero difficile non rispondere. Eppure, alle volte ci si trova a dover optare per altro. Che si sia a dieta o si stia semplicemente cercando di mantenere la linea, infatti, capita spesso di dover rinunciare a qualcosa di goloso.

Per fortuna esistono anche delle alternative che vantano poche calorie e che sebbene meno grasse o dolci di altre riescono ad appagare comunque la voglia di dolci. Oggi ne scopriremo almeno cinque.

I dolci con meno di 100 calorie che dovresti conoscere

Se la voglia di dolci è così frequente da metterti in crisi ogni volta, sappi che esistono diverse alternative che ti consentono di gustare qualcosa di buono senza per questo rischiare di compromettere la linea.

Ciò che conta è giocare con la fantasia e sperimentare quanto basta per rendere il gusto di ciò che si mangia il più compatibile possibile con le proprie esigenze. Andiamo quindi a scoprire cinque possibilità golose da poter gustare come dolce della Domenica o come merenda.

La mini cheesecake light alle fragole. Un dolcetto semplice da realizzare e buono da gustare. Per prepararla basta creare una base di biscotti secchi e mixare insieme dello yogurt e del formaggio magro da addolcire con un dolcificante a piacere. Le fragole possono essere frullate e posizionate sul dolce come topping o lasciate a pezzi e mescolate alla crema.

Il tiramisù con fette biscottate. Una ricetta dolce e leggera ma ricca di gusto è quella del tiramisù da realizzare con due fette biscottate. Queste andranno bagnate nel caffè e posizionate in una ciotola e alternate con della crema di yogurt al caffè. Il tutto si potrà cospargere di cacao amaro. Basterà lasciarle in frigo un paio d’ore e si godrà di un dolcetto buono, fresco e saporito.

La crema al caffè light. Un altro dolce goloso e davvero leggero è la crema al caffè che si può ottenere frullando del formaggio magro con dello yogurt greco, il caffè e un po’ di dolcificane. Rendere il tutto il più possibile spumoso e conservare in frigo (o in freezer) fin quando non sarà abbastanza solido. Un dolce perfetto per tutta la bella stagione.

LEGGI ANCHE -> È ora di merenda e non sai cosa mangiare? Ecco 5 spuntini con meno di 100 calorie

Il budino di albumi al cioccolato. Un altra ricetta golosa è quella del budino di albumi. Basta cuocerne un paio a fuoco lento mescolandoli con del cacao in polvere e del dolcificante. Ancor meglio se si unisce al tutto della bacca di vaniglia. Quando il tutto si sarà rappreso assumendo la consistenza di un budino, si potrà contare su un dolcetto gustoso, proteico e con davvero poche calorie.

I biscottini light alla quinoa. Chi conosce e ama la quinoa sa bene come si tratti di uno pseudo cereale che ben si presta alla preparazione di dolci. Dei biscottini di quinoa addolciti con del dolcificante a piacere saranno quando di più buono ci sia per accompagnare il caffè del pomeriggio o, perché no, un cappuccino light.

Scegliere questi dolcetti è un buon modo per non dover più scegliere tra la linea e la voglia di mangiare qualcosa di buono. Ovviamente, se si è in cura con un nutrizionista, prima di prepararli è sempre meglio confrontarsi.

Inoltre va ricordato che si tratta di dolcetti da gustare quando si è a dieta o si sta cercando di tenere sotto controllo la linea. Vanno intesi come sostituti ai dolci per chi ha voglia di mangiarne praticamente sempre. Un dolce di quelli normali ogni tanto, è un piacere che (salvo problemi di salute) non andrebbe evitato per sempre. È bene infatti ricordare che nella vita la scelta più saggia è sempre quella della moderazione. Cosa che si può ottenere con uno stile alimentare sano e bilanciato.