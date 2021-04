Ci sono diversi modi per marinare la carne anche quando la vogliamo cuocere in forno, ma le alette di pollo sfiziose alla paprika sono uniche

Marinate e cotte in forno, le alette di pollo sono un piacere che tutti ci possiamo concedere. Anche perché le alette di pollo sfiziose alla paprika sonno facilissime da preparare e il grosso del lavoro lo fa la cottura che deve essere solo controllata.

Alla fine porterete in tavola delle alette piccanti e croccanti, adatte anche ai bambini dai 5 anni in su- E dovete usare la marinatura per creare il fondo di cottura necessario per portarle alla fine. Un piatto da servire in ogni occasione, dai pranzi formali alle cene con la famiglia. E questo tipo di marinatura e cottura è adatto anche ad altri generi di carni e di tagli, come le costine.

Alette di pollo sfiziose alla paprika, come possiamo servirle?

Il contorno ideale per queste alette di pollo sfiziose alla paprika deve essere leggero. Quindi un puré di patate, degli spinaci o della cicoria passata in padella, delle verdure grigliate.

Ingredienti:

1 kg di alette di pollo

100 ml di vino bianco secco

50 g di burro

3 cucchiaini di paprika dolce

sale q.b.

pepe q.b.

Preparazione:

La prima fase di questo delizioso secondo è quella della marinatura per le alette di pollo. In una terrina capiente versate tutte le alette già pulite ma ancora con la pelle. Se hanno ancora delle piume, eliminatele passandole velocemente sul fuoco acceso.

Poi aggiungete nella terrina il vino bianco, il sale, il pepe nero e una dose generosa di paprika. Tre cucchiaini dovrebbero bastare ma è anche una questione di gusto vostro e di chi dovrò mangiarle, quindi regolatevi a occhio.

Lasciate riposare tutto per almeno 70-80 minuti in frigorifero. Poi tirate fuori e fatele scolare attentamente. Quindi mettete le alette di pollo in una teglia assieme a tutto il burro già fuso, bagnandole con 4-5 cucchiai di marinata.

Fate cuocere in forno per 20 minuti a 200°. A quel punto aprite lo sportello del forno e girate le alette di pollo sfiziose alla paprika. Poi bagnatele con il fondo di cottura e continuate a cuocere ancora per circa 20 minuti, o comunque fino a quando saranno belle croccanti. Sfornate e servite calde.