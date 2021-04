Ricordi la prima apparizione tv di Barbara D’Urso? Correva l’anno 1978

Ricordate quale fu la prima apparizione televisiva di Barbara D’Urso? La conduttrice partenopea iniziò la sua esperienza nel lontano 1978. Scopriamo insieme di più.

Nel 1978 veniva inaugurata Tele Milano 58, quella che due anni dopo sarebbe diventata Canale 5: nasceva così la tv privata, che per la prima volta rompeva il monopolio Rai e inaugurando una nuova era per la televisione italiana. Tra i tanti conduttori debuttanti anche una giovanissima Barbara D’Urso che muoveva i primi passi a fianco di Mike Bongiorno, Claudio Cecchetto, Claudio Lippi.

Erano gli ultimi anni Settanta quelli che avrebbero condotto verso le rivoluzioni televisive degli anni Ottanta e Barbara era già lì, in prima linea. In quell’occasione la D’Urso presentava un programma dal titolo “Un bel giorno c’incontrammo”. Vi ricordate di cosa parlava?

Barbara D’Urso: dagli esordi negli anni Settanta alla regina del pomeriggio mediaset

Barbara D’Urso, così come Maria De Filippi, ne ha fatta di strada. Barbara tra l’altro ha assistito alla nascita e formazione di Mediaset che da Tele Milano, televisione milanese in cui lei stessa iniziò la carriera da conduttrice televisiva si trasformò diventando il primo player italiano, affiancando il servizio pubblico offerto dalla Rai, Radio Televisione Italiana.

Barbara inaugurò la sua carriera con una trasmissione intitolata “Un bel giorno c’incontrammo”. Presentato dalla D’Urso insieme a Claudio Lippi. Il programma era una sorta di agenzia matrimoniale nel quale l’ospite, uomo o donna, era chiuso in una cabina telefonica (già brandizzata dai marchi degli sponsor) e chiamato a scegliere la propria “anima gemella” fra tre persone nascoste dietro un telo.

Il concorrente doveva così rispondere a una serie di domande, con la possibilità di chiedere aiuto a casa, e affrontare poi alcune prove di abilità insieme alla “metà” scelta, per aggiudicarsi il viaggio messo in palio come premio finale. La D’Urso entrò nella conduzione a partire dalla seconda puntata, prendendo il posto della valletta russa Inga Alexandrova. Il resto si può considerare come storia.

Per chi non lo sapesse il sogno di Barbara era quello di sfondare nel mondo della moda, ma a causa della sua altezza dovette ripiegare con la televisione.