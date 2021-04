Palline al cocco: dolcetti golosi, light e semplici da preparare!

Delle deliziose e golose palline al cocco preparate con ingredienti sani e semplici ed in modo veloce. Scopriamo come realizzare questi dolcetti di pasticceria!

Il cocco è la vostra passione? Scopriamo come preparare delle golose palline al cocco, dei perfetti dolcetti di pasticceria da preparare in casa con pochissimi e semplici ingredienti. Saranno perfetta da gustare con un te o come snack per una pausa dolce durante la giornata.

La ricotta, l’ingrediente principale di queste palline, per cui il dolce non è adatto ai vegani e a chi soffre di allergia o intolleranza al lattosio. Queste morbide palline ricoperte di farina di cocco, sapranno deliziare anche i palati più raffinati ed esigenti e scoprirete quanto semplice e veloce è la loro preparazione. Il cocco regala sempre dolci sensazioni al palato, e la ricotta resa dolce si sposerà perfettamente con questo sapore paradisiaco e che ci fa pensare all’estate.

Le palline al cocco, potrebbero diventare anche dei dolcetti preparati per un’occasione speciale come una festa di compleanno o un evento unico come il matrimonio, saranno perfetti per allestire il buffet della tavola bianca. Non vi resta che scoprire tutti gli ingredienti e la ricetta per preparare le palline di cocco.

Palline al cocco: gli ingredienti e la ricetta per prepararle in modo semplice e veloce!

Le palline al cocco sono una ricetta che nasce dalla creatività della blogger little_fitness_page_:

“Dolcetti di piccola pasticceria deliziosi, facili e veloci da fare. Pochissimi ingredienti e tanto gusto”

Gli ingredienti

Per preparare 7 palline al cocco, avrete bisogno di:

” -100g ricotta light

– 20g eritritolo

– 20g farina di cocco”

Il procedimento

“Amalgamate con una spatola tutti gli ingredienti fini ad ottenere un composto denso. Con un cucchiaio poi, raccogliete l’impasto e passatelo tra i palmi delle vostre mani, formate delle palline e passateli nel cocco rapè.In frigo per una mezz’oretta e gustatevele.

Sono buonissime, per me una rivelazione”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ‍✨ (@little_fitness_page_)

