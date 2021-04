Basta, è giunta l’ora di portare un po’ di freschezza nella tua relazione: ecco le fantasie da provare insieme al partner a letto!

Chi lo avrebbe mai detto che fare l’amore fosse così difficile?

Ok, va bene, lo sappiamo: non è difficile come sembra ma dopo aver passato tanto tempo insieme sempre alla stessa persona, i rapporti intimi possono complicarsi e di molto!

Cosa fare per evitare di caricare di tensione la vostra relazione? La risposta la troviamo nella nostra… mente! Ecco come.

Fantasie da provare insieme al partner: ecco quelle migliori

Che le fantasie siano alla base del desiderio d’intimità fisica di certo non sarà una sorpresa per te (o per il tuo partner).

Spesso, però, ci dimentichiamo che fare l’amore richiede anche e soprattutto una buona…mentalità!

Quante volte, infatti, ci capita di trovarci “bloccati” anche con il nostro partner, con il quale, invece, prima ci davamo da fare senza paure!

Purtroppo la sessualità ed anche i rapporti fisici sono sottoposti ad un logorio decisamente difficile da affrontare.

Parlarne è difficile ed affrontare il problema ancora più complicato: ma cosa puoi fare per tornare ad avere un rapporto “da brividi” (di piacere, ovviamente), con il tuo partner?

Partiamo dal presupposto che la fantasia è un “muscolo” che va allenato. (No, non è davvero un muscolo ma proprio come loro, soprattutto passati i 30 è meglio tenerla attiva ed in movimento).

Se le fantasie più strane femminili e quelle maschili non ti hanno aiutato a ritrovare la scintilla, non preoccuparti.

Ne abbiamo altre da sottoporti! Ecco quali sono quelle da fare “insieme” per ritrovare un po’ di passione in camera da letto.

Ovviamente, prima di provare qualsiasi cosa, assicurati di avere il pieno consenso del tuo compagno.

Qui ti abbiamo spiegato perché è importante sempre, anche con il partner di lunga data, e come puoi chiederlo.

sotto l'occhio della telecamera: questo potrebbe aiutarti soprattutto se non fai fantasie sul tuo partner. (A proposito, è perfettamente normale: te ne abbiamo parlato qui).

Potreste riprendervi mentre fate l’amore o vi lasciate andare a qualche coccola spinta, con l’obiettivo di avere un vostro personalissimo … show privato !

L’idea è quella di usare la telecamera per riprendervi per aiutarvi ad esprimere il vostro lato più “ esibizionista ” nella tranquillità della vostra camera da letto.

Le raccomandazioni sono quelle solite: non fare nulla che non vorresti o obbligata da qualcuno !

guardando lo schermo: sull'onda della "fantasia" erotica precedente, potreste provare anche a riguardarvi insieme.

Oppure a guardare un film per adulti : nessuno vi vieta di scegliere questa opzione! L’idea è quella di “ sostituire ” ai vostri “ soliti ” preliminari , la visione di qualcosa di particolarmente hot . Fare un tentativo non costa poi molto e può portare a risultati (e nuove idee) grandiosi!

alla lettera: vi piace seguire le istruzioni? Se la risposta è sì, benissimo e se la risposta è no… forse vi piacerà seguire quelle del vostro partner!

Datevi una “lista” di regole da seguire: potete scegliere di avere una serata dedicata a questa fantasia e lasciare che sia il partner a decidere le vostre azioni (e viceversa).

Scegliete una serie di istruzioni da portare a termine alla lettera… e il gioco diventerà immediatamente molto sensuale !

sex toys: fate un "giro" online e guardate insieme le opzioni che vi attraggono di più. Sarete sorpresi dalla quantità di toys di coppia che esistono, con colori e forme veramente bellissime!

Per quanto siano oggetti di design, però, non scordiamo che i toys sono anche predisposti per il piacere. Quelli di coppia possono diventare un valido aiuto e rendere la vostra performance sotto le coperte veramente fantastica.

Potete sceglierne diversi per ricreare la vostra fantasia preferita insieme e farvi aiutare dalla tecnologia!

Non vogliamo di certo mettere te ed il tuo partner a disagio.

Ricorda che prima di mettere in pratica una qualsiasi di queste fantasie con il tuo compagno, è fondamentale parlarne insieme ed essere entrambi entusiasti dell’idea.

Ora che sapete che strada prendere… sbizzarritevi!