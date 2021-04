Eye-liner qual è il migliore? Scopri la top 5 e il vincitore finale

Ecco messi per te a confronto i cinque eye-liner più famosi attualmente in commercio: quale ci sarà piaciuto di più?

Il cosmetico più ammirato ma anche il cosmetico più temuto. E’ lui, l’eye-liner quello che solo la pratica ci porterà ad usare al meglio.

Spesso impazziamo per creare quella linea impeccabile e, per quanto è vero che in fin dei conti è tutta questione di manualità, scegliere un prodotto valido può veramente fare la differenza.

Quali sono allora migliori eye-liner in commercio? Scopriamolo insieme ma, soprattutto, scopriamo quale è a nostro parere il migliore tra i migliori: quale sarà il nostro re degli eye-liner?

Top 5 eye-liner: quale sarà il migliore?

Abbiamo selezionato per voi i cinque eye-liner più amati del momento, quelli che tutte le make up addicted hanno nelle loro wish List. Tutti prodotti super validi ma quale sarà il più valido? Scopriamolo insieme

KVD BAUTY, Tattoo Liner – La tuatuatrice più famosa propone nella sua linea make up un eye-liner che ha la precisione di una pistola per tatuaggi. La punta in feltro scorre con grande precisione e il colore si fissa per non cedere mai più. Al cost di 21,90 euro si ha veramente un prodotto d’eccellenza.

STILA, Stay All Day® Waterproof Liquid Liner – Eye Liner liquido, waterproof, celebre per la sua precisione ma anche per la sua capacità di non colare veramente mai. Il suo successo è comprovato dal fatto che, nonostante i tanti anni di vita sugli scaffali, ancora è tra i preferiti dalle make up artist. Non guasta anche il costo di 16,45 euro, decisamente competitivo.

NYX, Epic Ink Liner – Il prodotto più iconico del marchio. Celebre perché universalmente considerato come il dupe del famoso eye-liner di Kat Von D a cui somiglia molto non solo per il tipo di punta ma anche per il tappo a “molla” che aiuta a mantenere il prodotto ben presente in punta: il costo è però decisamente più accattivante: 10,45 euro

CLINIQUE, Pretty Easy Liquid Eyelining Pen – Uno degli eyeliner in penna più utilizzati e apprezzati degli ultimi anni. Un’elevata precisione nella stesura grazie all’applicatore ma anche alla formula a lunga tenuta, fino a 24h: non cola e non sbava neanche quando le temperature salgono in modo allarmante. Del resto per 25,90 euro non si potrebbe accettare meno.

MAC Cosmetics, Pro Longwear Fluidline – Un eye-liner in gel particolarmente facile da stendere. Si fissa in pochissimi secondi pur mantenendo tonalità decisamente brillanti. Nonostante la longevità si strucca facilmente. Il prezzo è di 21,00 euro

Ma quale sarà stato il nostro preferito? Eleggiamo come eyeliner top quello di KVD Beauty, non il più economico ma senza dubbio il più facile da stendere, esempio di precisione e di long lasting: voto 10.