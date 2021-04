Pedicure estiva: i 7 prodotti ‘must have’ per avere piedi perfetti da mostrare!

La bella stagione sta arrivando ed i piedi torneranno in primo piano. Ecco 7 prodotti per la pedicure estiva che renderanno i vostri piedi perfetti da mostrare.

I piedi, una parte del corpo troppe volte sottovalutata e dimenticata durante l’inverno, all’arrivo della bella stagione ritornano a catalizzare attenzione e cure in virtù delle scarpe aperte che li esporranno all’altrui giudizio!

Dato per assunto che ci si dovrebbe prendere cura dei propri piedi durante tutto l’anno, soprattutto per quel che riguarda l’idratazione ed il nutrimento dell’epidermide, ecco i 7 prodotti ‘must have’ per la pedicure estiva che renderanno i vostri piedi davvero perfetti da mostrare!

Piedi perfetti da mostrare: i 7 prodotti ‘must have’ per la pedicure estiva!

Il caldo sta arrivando e alla prima giornata di raggi di sole intensi, ecco che le scarpe chiuse prenderanno il volo e faranno posto a calzature in tessuti più leggeri e ovviamente aperte. I sandali, che siano eleganti, sportivi, in pelle, in tessuto, alti o bassi saranno protagonisti e metteranno in mostra i nostri piedi. Siete certe di averli davvero perfetti e pronti da mostrare?

Se volete dedicare ai vostri piedi un momento di benessere, bellezza e realx ecco i 7 prodotti ‘must have’ per la pedicure estiva, quelli di cui non potrete più fare a meno!

1- Il sale

Il sale sarà protagonista di pediluvi rilassanti e terapeutici per i piedi. Immergendo i piedi in acqua calda dove si sarà sciolto un bicchiere di sale da cucina iodato, si proverà un senso di benessere, i piedi si sgonfieranno, il sale provvederà anche ad ossigenare l’epidermide e a rinfrescarla. Se poi si addizionerà l’acqua salata di oli essenziali come quello di limone o di menta piperita, l’effetto sarà davvero straordinario.

2- La raspa

La raspa per i piedi sarà il segreto per eliminare ogni callosità ed ispessimento e rendere i piedi morbidi e vellutati. Andrà sempre passata sulla pianta dei piedi e sui talloni dopo il pediluvio a base di sale e oli essenziali.

3- Il buffer

La lunghezza delle unghie andrà tenuta sempre in ordine con un apposito tronchesino, ma il buffer sarà lo strumento che farà la differenza. Se si utilizza quello con diverse facce, si potrà levigare e lucidare l’unghia in pochissimi passaggi, rendendola in questo modo esteticamente presentabile anche la naturale, proprio come vuole la tendenza della manicure californiana che potrà essere applicata anche i piedi.

4- La crema idratante

Ogni giorno dopo la doccia si dovranno idratare i piedi con una buona crema specifica per i piedi o con una buona crema corpo insistendo in modo particolare sui talloni sempre più esposti al fenomeno della disidratazione.

5- Il burro da notte

Il burro da notte, sarà il trattamento d’urto da regalare ai nostri piedi almeno due volte alla settimana. Alla sera prima del riposo notturno, si potranno cospargere i piedi con un burro vegetale come quello di cocco o di karité e subito dopo si dovranno indossare dei calzini di cotone bianco e tenerli su tutta la notte. Al risveglio i piedi sanno meravigliosamente morbidi ed idratati.

6- Lo smalto

Lo smalto renderà le vostre unghie perfette ed il vostro look ricercato. Perfetti tutti i colori frizzanti ed adatti all’estate ma di grande tendenza il rosa in diverse sfumature e anche in nude sempre raffinato.

7- L’illuminante

Il finish che non potrà mancare ai piedi che indossano dei sandali sarà l’illuminante. Applicare un tocco di illuminante sui piedi estendendolo anche alle gambe, sarà un vezzo che regalerà ai nostri piedi quel tocco di ‘glam’ sempre apprezzato.