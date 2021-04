Maria De Filippi e lo struggente discorso a Uomini e Donne: “Non l’avrei detto”

Maria De Filippi, per la prima volta si sbilancia a Uomini e Donne e di fronte alle lacrime di una corteggiatrice, fa un toccante discorso.

Maria De Filippi si lascia andare ad un importante discorso a Uomini e donne per consolare una corteggiatrice in lacrime. La conduttrice non si è mai sbilanciata nei confronti di una corteggiatrice o meno preferendo non influenzare, poi, le scelte dei tronisti.

Nel corso di una delle ultime puntate, però, la conduttrice, di fronte ai dubbi e alle lacrime di Eugenia Rigotti, corteggiatrice di Massimiliano Mollicone, le ha dato un consiglio sincero facendo un discorso che ha conquistato tutti i telespettatori del dating show di canale 5.

Il discorso di Maria De Filippi a Uomini e donne conquista tutti

Eugenia Rigotti, corteggiatrice di Massimiliamo Mollicone, ha deciso di lasciare Uomini e Donne non credendo ad un vero interesse del tronista nei suoi confronti. Tra le lacrime, Eugenia ha ascoltato Massimiliano che ha ammess di provare un’attrazione maggiore nei confronti di Vanessa con cui c’è stato anche un bacio e di Federica. Parole che hanno deluso Eugenia che ha trovato conferma ai suoi dubbi. Non sapendo cosa fare, Eugenia chiede un consiglio a Maria De Filippi che, per la prima volta si sbilancia.

Maria De Filippi, di fronte alle lacrime di Eugenia, le consiglia di andare via dalla trasmissione e di non dare troppe certezze a Massimiliano Mollicone. La conduttrice, poi, spiega il motivo per cui si è lasciata andare dando un consiglio diretto alla corteggiatrice.

“Non avrei detto me ne andrei ad un’altra persona se avessi reputato che quest’altra persona è, tra virgolette, qui più per una questione televisiva che per altro. Credo che tu non sia qui per la notirietà”, dice la De Filippi. “Penso che tu sia una persona molto intelligente e meriti tanto dalla vita per come sei. Non penso che tu sia a caccia di notorietà e proprio per quello ti dico quello che penso sia giusto per te” dice ancora la conduttrice.