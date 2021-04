Le migliori news di gossip e spettacolo le trovi soltanto sul Tg Pettegola di CheDonna ed oggi non potevano mancare Sangiovanni e Giulia.

Ogni giorni, infatti, la nostra Francesca Testa ti propone le migliori 5 news del giorno. In modo tale da poter essere sempre aggiornata sulle novità riguardanti il gossip e spettacolo.

Le 5 top news del Tg Pettegola del 19 aprile

Il nostro Tg Pettegola non poteva non iniziare se non con loro: Sangiovanni e Giulia Stabile. I due si sono conosciuti nella scuola di Amici di Maria De Filippi e si sono subito innamorati. Durante l’ultima puntata andata in onda del serale, il giovane cantante le ha fatto un’inaspettata dedica, mandando in visibilio il pubblico presente in studio.

Da Amici passiamo a Uomini e Donne. L’opinionista Gianni Sperti è stato preso in giro da Pio e Amedeo sui suoi presunti ritocchini estetici. Sul suo profilo Instagram, l’ex ballerino ha prontamente risposto spiazzando il popolo della rete. Impossibile, poi, non menzionare Belen Rodriguez che è stata presa di mia dagli odiatori della rete, ma niente paura perché a difenderla ci pensa sua mamma Veronica.

L’Isola dei Famosi è sicuramente un’altra grande protagonista del nostro tg incentrato sulle news di gossip e spettacolo. Vera Gemma è da poco rientrata in gara e non sono di certo mancate le discussioni con Andrea Cerioli, nuovi leader di questa settimana. Antonella Elia, opinionista del Grande Fratello Vip ed ex naufraga di Simona Ventura, ha commentato le dinamiche del programma, stroncando la comica Valentina Persia.

Stasera ne vedremo sicuramente delle belle durante la diretta.