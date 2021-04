Conquistare il partner ti sembra difficile (anche e soprattutto perché pensi di averlo già fatto)? Ecco i suggerimenti per tornare a sedurre il tuo partner.

State già insieme quindi pensi che non ci sia bisogno di lottare, tutti i giorni, per avere le attenzioni del tuo compagno?

Sbagliato! I rapporti, per funzionare, hanno bisogno di molto lavoro: per questo motivo, quindi, abbiamo pensato di darti qualche consiglio.

Per fare cosa? Ma per far cascare il tuo fidanzato… di nuovo ai tuoi piedi!

Conquistare il partner: è uno “sporco” lavoro ma qualcuno dovrà pur farlo

La cattiva notizia? Un rapporto sentimentale ha bisogno di molto lavoro e di impegno continuo.

(No, le relazioni non accadono “naturalmente”: qui abbiamo elencato tutti i consigli da non seguire in coppia).

Per fortuna, però, c’è anche una buona notizia: se hai conquistato il tuo partner già una volta, puoi farlo sicuramente una seconda!

(Ed una terza, ed una quarta, eccetera eccetera).

Ti sembrerà sciocco cercare di conquistare qualcuno che, in questo momento, si trova in tuta sul divano accanto a te, grattandosi la pancia.

Una relazione sentimentale, infatti, attraversa numero stadi ma, una volta che siete finalmente innamorati, ti sembra che la “caccia” e la “conquista” siano finite.

Bene, non è (e non deve essere) assolutamente così!

LEGGI ANCHE –> Vuoi fare una sorpresa al tuo partner? Ecco cinque idee per sbalordirlo senza sforzo (sotto le coperte)

Via a pigiami della nonna, felpe che hanno visto la lavatrice più di due mesi fa e serate passate a guardare uno schermo senza mai incrociare lo sguardo.

È arrivata l’ora di conquistare di nuovo il tuo partner ed anche se ti sembra una fatica di Ercole, non preoccuparti.

Ci siamo noi qui con te, pronti a darti una mano!

Ecco tutti i nostri suggerimenti per tornare a sentire le farfalle nello stomaco.

I quattro consigli per (ri)conquistare il tuo compagno

Bene, vediamo come riportare una ventata di freschezza nel tuo rapporto grazie a quattro consigli che possono rinverdire la relazione.

Pronta a conquistare di nuovo… il tuo compagno?

giocare con il corpo : a meno che non vogliate diventare una coppia bianca (qui ti abbiamo spiegato cosa siano), è giunto il momento di tornare ad essere sensuali.

Basta magliette impiastricciate di pezzi di cornetto o felpe oversize (anche se ti abbiamo detto qui come puoi renderla sensuale)!

Cerca di rimettere in gioco il fisico , puntando a mostrare la pelle anche nei momenti “meno” sensuali: l’idea, per l’appunto, è quella di giocare insieme!

Non dare spiegazioni riguardo ai tuoi nuovi look: sii sensuale e misteriosa al tempo stesso).

: a meno che non vogliate diventare una coppia bianca (qui ti abbiamo spiegato cosa siano), è giunto il momento di tornare ad essere sensuali. Basta di di o (anche se ti abbiamo detto qui come puoi renderla sensuale)! Cerca di in il , puntando a mostrare la pelle anche nei momenti “meno” sensuali: l’idea, per l’appunto, è quella di giocare insieme! Non dare spiegazioni riguardo ai tuoi nuovi look: sii sensuale e misteriosa al tempo stesso). insieme anche quando non siete insieme: per conquistare il tuo partner (di nuovo) è anche fondamentale ritornare ad essere… le sue ammiratrici numero uno!

Anche se vivete insieme (o se passate molto tempo nella stessa casa), l’idea è quella di tornare ai primi momenti della vostra relazione.

Hai presente quando non potevi fare a meno del tuo compagno e non facevi altro che scrivergli a tutte le ore del giorno e della notte?

Bene, torna a lasciargli bigliettini nascosti, mandargli messaggi in cui gli dici quanto ti manca, fare piccoli regalini o pensierini.

LEGGI ANCHE –> Quarantena e zone rosse in coppia: ecco i consigli per non distruggere la coppia (ed essere felici)

prova qualcosa di nuovo : che si tratti di “farlo” sotto le lenzuola o tramite una lezione su Zoom, l’imperativo è uno solo.

Provate qualcosa di nuovo insieme, per vedervi sotto una nuova luce !

Fate un corso di ceramica, sperimentate le tecniche dello Yoni Massage o del massaggio lingam oppure le posizioni per “farlo” in cucina.

Insomma, vietato fare sempre le stesse quattro cose : è ora di cambiare!

: che si tratti di “farlo” sotto le lenzuola o tramite una lezione su Zoom, l’imperativo è uno solo. Provate qualcosa di nuovo insieme, per ! Fate un corso di ceramica, sperimentate le tecniche dello o del oppure le posizioni per “farlo” in cucina. Insomma, fare sempre le : è ora di cambiare! non scordarsi di ridere: potete iniziare dalla lettura insieme di questo articolo e passare, poi, a ballare e cantare come scemi mentre apparecchiate.

Insomma, non scordatevi di divertirvi, comportandovi come dei veri e propri… burloni.

Quello che vi ha conquistato, all’inizio, non era anche il fatto che non riuscivate mai a smettere di ridere? Bene, è giunta l’ora di smettere di guardare TikTok e tornare ad essere il duo comico degno dei migliori show!

Pronti a rivoluzionare tutto?

Bene, passa il telefono al tuo compagno (che si sta, sicuramente, ancora grattando la pancia sul divano) e fagli leggere questo articolo.

Poi correte, insieme, a cambiare la vostra relazione da capo a piedi!