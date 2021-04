Ecco i consigli per eliminare le cimici in modo naturale, piccoli e semplici trucchi che saranno dei veri e propri alleati in casa!

Chi non avuto mai il piacere di ritrovarsi in casa delle cimici? E’ capitato a tutti, in particolar modo quando si toglie il bucato, talvolta le cimici entrano anche nelle maniche delle camicie, magliette o tra le pieghe del bucato. Sono insetti davvero fastidiosi, che non solo sono poco gradevoli a vederli, ma se si schiacciano erroneamente, lasciano un cattivo odore, per non parlare di macchie che lasciano sul bucato!

Le cimici sono attratte dalle piante quindi maggiormente presenti se vivete vicino ad un giardino, perchè si nutrono proprio delle foglie, degli ortaggi e dei frutti. Ma noi vi diamo qualche piccolo consiglio su come eliminare le cimici con i soli rimedi naturali.

Cimici: trucchi e consigli per eliminarle in modo naturale

Se vi siete ritrovati spesso in casa le cimici o sul vostro terrazzo, noi sappiamo darvi qualche piccolo consiglio su come eliminarle in modo naturale.

Purtroppo le cimici possono macchiare il vostro bucato se non le vedete e le schiacciate erroneamente. Potrebbe accadere che quando rientrate il bucato e lo piegate o stirate potreste schiacciarle, si sa che le cimici sono più visibili su un bucato chiaro.

La prima regola da seguire è avere sempre la casa e il terrazzo pulito, e ispezionare sempre sulle piante, anche se le cimici vivono in luoghi molto puliti, occhio solo se possono mettersi proprio in nascondigli. Visto che le depongono le uova accertatevi che non siano presenti, nella parte inferiore delle foglie.

Ricordate inoltre di sbattere il bucato asciutto prima di rientrarlo. Sicuramente per le pulizie torna utile il vapore a secco che non solo elimina le cimici ma utile anche in caso di acari della polvere. Un ottimo rimedio naturale è preparare una miscela di acqua e aglio, emanando un odore troppo forte tiene lontane le cimici. Basta mettere in un pentolino un litro di acqua e 3-4 spicchi di aglio, portate ad ebollizione e poi fate raffreddare bene. Trasferite in una bottiglia spray e vaporizzate fuori ai balconi. Oppure potete lasciare gli spicchi di aglio sbucciati negli angoli di balconi e casa.

Ma anche una pianta di menta è una buona soluzione, la collocate proprio sul davanzale della finestra o fuori al balcone. Oppure in alternativa procedete come con l’aglio, portate ad ebollizione alcune foglie di menta, magari unite un pò di olio di Neem. Se avete del sapone di Marsiglia, mettete in uno spruzzino acqua e sapone e poi vaporizzate sulle zone infestate o come spray preventivo!

Provate con l’olio di tea tree, quando lavate il bucato aggiungete qualche goccia nella vaschetta della lavatrice, un vero e proprio repellente. Poco comune ma la farina fossile è un rimedio naturale molto efficace per le cimici degli alberi, quindi una buona soluzione per chi ha il giardino, basta distribuire un pò di farina intorno agli alberi.

Al di là dei rimedi naturali, sarebbe opportuno avere delle zanzariere che almeno limitano l’accesso delle cimici in casa.