Chiara Ferragni, il gesto manda in visibilio la rete: “Sei una di noi”

Chiara Ferragni è tra le influencer, se non la influencer, più amata sul web. Il suo ultimo gesto ha mandato in visibilio il web.

Chiara Ferragni è senza dubbio uno dei personaggi più influenti e amati del popolo della rete e non è difficile capirne il motivo. Chiara, a differenza delle sue colleghe, ha sempre utilizzato a sua popolarità non solo per promuovere vari brand, ma anche per azioni utili alla collettività intera. Basti soltanto pensare che lo scorso anno, in pieno lockdown, insieme a suo marito Fedez, ha dato vita ad un reparto di terapia intensiva.

Oggi, da quel momento, non ha cambiato una sola virgola di se stessa e i consensi, ma anche le critiche, non fanno che aumentare. In particolar modo dopo la nascita della sua ultima figlia, Vittoria Lucia Ferragni. Chiara ha dimostrato di essere una donna comune, che divide la sua vita tra le mille attività imprenditoriali e l’essere mamma. Il suo nuovo post, infatti, dimostra proprio l’unione di questi due mondi e il suo essere una persona con problemi e tratti così comuni, nonostante la sua enorme popolarità, l’ha resa l’idolo degli utenti della rete.

Chiara Ferragni e la camicia sporca di latte: “Spontanea e naturale”

Chiara Ferragni, nelle scorse ore, ha pubblicato uno scatto che la ritrae con la camicia indossata per andare a lavoro sporca di latte, segno che nonostante i mille impegni abbia deciso di continuare ad allattare la piccola Vittoria. Questo gesto è piaciuto e non poco al popolo della rete, che si è rivisto in questa sua determinazione nel portare avanti non solo la sua carriera ma anche il suo ruolo di mamma.

“Ecco perché ti si ama” ha scritto una sua fan. “Sei spontanea e naturale anche nel mondo dei social” ha proseguito, sottolineando come in un mondo dove l’apparenza regna lei riesce ad essere ugualmente fedele a se stessa. “Chiara, sei una di noi“ ha concluso e questo è soltanto uno dei tanti complimenti che è possibile trovare sul suo profilo e c’è anche chi sceglie di darle qualche consiglio per evitare di doversi cambiare ogni volta che si ritrova ad allattare sua famiglia.

“Prova con i copri capezzoli” le ha scritto un’altra fan. “A me hanno salvato la vita“ ha aggiunto e chissà che Chiara non scelga di seguire il consiglio datole dalla sua fan.

Chiara Ferragni su Instagram continua ad essere la regina indiscussa degli utenti della rete, che rivedono in lei non solo la propria beniamina ma anche una persona comune con comuni problematiche nel suo quotidiano.