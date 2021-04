Cestini di bruschetta, l’antipasto sprint e leggero adatto a tutti

Se siete amanti degli antipasto sfiziosi senza grossi sforzi, i cestini di bruschetta fanno proprio al caso vostro. Tanto gusto senza sbattimento

Ora che il caldo si sta per avvicinare abbiamo soprattutto la sera sempre più voglia di qualcosa di fresco leggero e anche stuzzicante che ci possa in qualche modo invogliare l’appetito. Ma deve anche semplice da preparare dopo una lunga giornata di lavoro. I cestini di bruschette sono di certo quello che fa per noi.

Vediamo come preparare questa semplice ricetta che ci farà fare bella figura davanti a molti ospiti perché si presenta anche bene.

Ingredienti

12 fette di pancarré

2 cucchiai di olio

200 g pomodori pachino

basilico

Sale

pepe nero

Cestini di bruschetta, preparazione antipasto veloce

Quella che oggi proponiamo è una semplice bruschetta che però presenteremo in modo più raffinato e sfizioso. Così ci permetterà di fare bella figura davanti ai nostri ospiti in casa di una cena o un aperitivo.

La preparazione di questo piatto è molto semplice. Per prima cosa dobbiamo prendere le nostre fette di pane e metterle negli stampi da budini o muffin schiacciandoli e e poi farli cuocere al forno per almeno 10 minuti a 190 gradi.

Dobbiamo spesso controllare che i nostri cestini non si brucino troppo, stando attenti a toglierli immediatamente dal forno non appena li vedremo prendere colore e diventare dorati. Il rischio in caso contrario è che i nostri cestini diventino troppo secchi.

Quando saranno pronti facciamo raffreddare i nostri cestini di pane e dedichiamoci al ripieno.

Il ripieno in questo caso sarà identico a quello delle normali bruschette di pane che siamo abituati a vedere nei nostri piatti. Prendiamo i nostri pomodorini pachino e una ciotola, puliamo accuratamente i pomodori e poi tagliamo a dadini i pomodorini.

Abbiamo scelto questo tipo di pomodoro perché ne esalta la dolcezza. Una volta tagliati condiamo i nostri pomodori con oli, sale, basilico e un pizzico di pepe. Dopo aver mescolato bene possiamo riempire i nostri cestini di pane e disporli per il nostro buffet o la nostra cena.

Possiamo decidere di arricchire i nostri cestini di bruschette aggiungendo le olive oppure la mozzarella, anche lei a dadini. Non ci resta che gustare tutto.