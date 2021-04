Cecilia Rodriguez fa una confessione intima su Ignazio Moser: “E’ fondamentale”

Cecilia Rodriguez sul suo profilo Instagram si è lasciata andare ad una confessione intima sul suo rapporto con Ignazio Moser.

Cecilia Rodriguez è senza dubbio uno dei personaggi più amati e al tempo stesso chiacchierati del web. Dalla sua partecipazione alla seconda edizione del Grande Fratello Vip, la sorella minore di Belen ne ha fatta di strada ed ha appassionato il pubblico del piccolo schermo grazie alla sua storia d’amore con Ignazio Moser, iniziata proprio tra le mura della casa più spiata d’Italia mentre aveva da poco concluso la sua relazione con Francesco Monte.

La scorsa estate, tra l’altro, i due sono stati protagonisti di numerosi gossip che li vedevano affrontare una grossa crisi. Entrambi non si sono mai sbilanciati a riguardo, ma hanno preferito rispondere con i fatti mostrando più felici e innamorati che mai. Per questo motivo la curiosità nei loro confronti non ha fatto altro che aumentare e di tanto in tanto lei preferisce rispondere a qualche domanda dei suoi fedeli sostenitori, più contenti che mai di conoscere qualche aspetto meno noto dei propri beniamini.

Per questo motivo, rispondendo alla domanda di una fan, Cecilia Rodriguez ha fatto una confessione intima su Ignazio Moser. O meglio: sulla loro relazione dal punto di vista passionale.

Ignazio Moser e la passione con Cecilia Rodriguez: la confessione di lei

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)

Cecilia Rodriguez, sul suo profilo Instagram, ha scelto di lasciare un box delle domande aperto. In modo tale che i suoi fedeli sostenitori potessero porle qualche quesito. La sorella minore di Belen, che di recente ha fatto una struggente dedica al suo compagno, ha lasciato il seguente incipit: “Ho scoperto di essere una grande appassionata di parrucche … anche voi?” e le reazioni dei fan non sono di certo mancate.

“Com’è fare l’amore con Nacho?” le ha chiesto un utente della rete e la risposta della giovane Rodriguez non è di certo tardata ad arrivare. “L’immaginazione è fondamentale“ ha risposto senza indugio, accompagnando alla sua replica uno scatto in bianco e nero che immortala un letto sfatto con un cuscino. Lasciando, per restare in tema, poco spazio all’immaginazione.

Poche e semplici parole che hanno soddisfatto, si spera, la curiosità dei fan suoi fedeli sostenitori che a breve, secondo le recenti indiscrezioni trapelate in rete, dovrebbero vedere Ignazio Moser all’Isola dei Famosi. Visto che il suo nome compare prepotente tra i possibili nuovi naufraghi di Ilary Blasi. Anche se secondo quanto rivelato da Giornalettismo, la gelosia di Cecilia non avrebbe aiutato l’ex sportivo a confermare di prendere parte al progetto.

Nonostante rumors e indiscrezioni varie, Ignazio e Cecilia sembrano essere più felici e innamorati che mai.