Test: Dimmi come mangi la pizza e ti dirò chi sei

Il modo in cui mangiamo la pizza è istintivo e dipende dalle nostre preferenze. Scopri cosa rivela della tua personalità il modo in cui mangi la pizza.

La pizza è un piatto tipicamente italiano ma attualmente è diffuso in tutto il mondo. Il suo gusto ha conquistato tutti ma il suo successo è anche stato segnato dal fatto che la pizza è stata in grado di incontrare i gusti di tutti. La pizza è versatile e può essere realizzata con una infinità di ingredienti, qualcuno ha osato abbinare ingredienti che hanno dato origine ad abbinamenti discutibili come ananas e salsiccia, ma al di la della preparazione e degli ingredienti un altro aspetto particolare che riguarda la pizza è il modo in cui ognuno di noi sceglie di mangiarla.

Quando davanti a voi avete un piatto di pizza ognuno di voi inizierà a mangiarla a modo suo, qualcuno la taglierà in spicchi, altri mangeranno solo il bordo o solo il centro e così via. Il modo di mangiare la pizza rivela molti aspetti della personalità, scopri cosa rivela di te.

Test: come mangi la pizza? Scopri cosa rivela di te

Le nostre scelte e i nostri atteggiamenti istintivi rivelano molti aspetti della nostra personalità, aspetti radicati nel nostro inconscio e dei quali a volte neppure noi stessi siamo a conoscenza. Sospettavi che anche il modo che prediligiamo per assaporare una pizza svela molti aspetti della nostra personalità?

Se sei pronto a scoprire come affronti i problemi che la vita ti mette davanti, ecco il test che fa per te.

L’immagine di questo test rappresenta 8 modi di mangiare la pizza, scegli l’immagine che più ti rappresenta e scopri cosa rivela di te:

1 – MANGI PRIMA IL CENTRO E LASCI IL BORDO

Se questo è il tuo modo di mangiare la pizza significa che sei una persona che si arrende facilmente. Quando ti stanchi o incontri difficoltà getti la spugna senza lottare. Atteggiamento tipico di chi ha avuto la fortuna di vivere nella bambagia e che quindi è un pò viziato. Ti piacciono le cose semplici, le cose troppo complicate le scarti a priori. La vita purtroppo non è sempre rose e fiori, ti aiuterebbe imparare ad apprezzare anche quello che non ti piace.

2 – MANGI PRIMA IL BORDO E POI IL CENTRO

Se di fronte ad una pizza ti piace lasciare il meglio per la fine significa che sei una persona che ha affrontato molte difficoltà. Spalle forti e determinazione da vendere, nulla può fermarti e il tempo ti ha insegnato che più sforzi farai più sarai premiato. Sei la classica persona che si attiene al proverbio: “Prima il dovere e dopo il piacere”, in questo modo il tuo piacere è libero da qualsiasi vincolo.

3 – NON MANGI IL CENTRO DELLA PIZZA

Il centro della pizza è quello più condito, molliccio e poco cotto. Se escludi dal pasto proprio questo pezzo è perché sei una persona che non ami gli imprevisti. Ti piace la leggerezza e la tranquillità, non ami gli imprevisti. Ti caratterizza anche un’estrema diffidenza generale, credi solo in ciò che è logicamente possibile.

4 – MANGI LA PIZZA COME CAPITA CAPITA

Quando hai davanti una puzza cambi sempre il modo di mangiarla. Dipende dalla fame, dal momento, non hai una regola o una preferenza fissa. Questo denota che sei una persona volubile, estrosa e lunatica, non rendi facile il compito di starti accanto ai tuoi cari.

5 – TAGLI LA PIZZA IN PARTI UGUALI

Sei classica persona che taglia la pizza in spicchi uguali, questo denota che sei una persona molto precisa, metodica e razionale. Valuti sempre tutte le opzioni prima di prendere qualsiasi decisione, gli imprevisti non ti piacciono affatto, dovresti imparare ad essere un po più elastico.

6 – RUBI IL CONDIMENTO DALLA PIZZA DEGLI ALTRI

Sei un pò ingordo e non riesci a resistere alla curiosità di assaggiare quello che vedi nel piatto degli altri. Per mettere le mani nel piatto degli altri comunque ci vuole coraggio e a te questo non manca di certo. D’altro canto questo modo di fare fa emergere una grande insoddisfazione, come se avessi la sensazione che gli altri hanno più di quello che hai tu.

7 – MANGI PRIMA LA FARCITURA

Ordini una pizza quattro stagioni ma non l’addenti fino a quando nel piatto non vedi una pizza margherita. Prima di mangiare la pizza la “spelucchi”, è un rito al quale non puoi fare a meno. Questo atteggiamento denota che sei una persona fortemente stressata. Dovresti provare a rilassarti con ogni mezzo possibile.

8 – BEVI SEMPRE LA COCA-COLA CON LA PIZZA

Non esiste pizza senza coca-cola, per te è un must tanto che le ordini categoricamente insieme. Questa preferenza denota una certa immaturità. Da piccolo abbinavi spesso la pizza alla coca-cola e continui a farlo perché vuoi sentirti ancora bambino e non rinunciare alle abitudini della tua infanzia colma questo tuo bisogno di sentirti ancora piccolo. E’ giunto il momento di crescere, dovresti iniziare a comportarti da grande e puoi farlo iniziando a rinunciare ai gesti che associ alla tua infanzia.