Martina Miliddi eliminata da Amici 2021: la reazione di Aka7even spiazza tutti

Martina Miliddi è stata eliminata dal serale di Amici 2021: la reazione glaciale di Aka7even e le prime parole della ballerina.

L’avventura di Martina Miliddi al serale di Amici 2021 è finita al termine della quinta puntata. La ballerina di latino che era entrata nella scuola con il sostegno di Lorella Cuccarini ha perso il ballottaggio finale contro Deddy.

Come sempre, ad annunciare l’eliminazione è stata Maria De Filippi che ha svelato il nome dell’eliminato ai ragazzi quando si trovavano già in casetta. Tutti i compagni hanno consolato una Martina in lacrime. Tutti tranne Aka7even, il cantante con cui Martina, sin dalle prime settimane di scuola, ha avuto una storia che si è conclusa dopo vari alti e bassi. La reazione glaciale di Aka7even, infatti, non è passata inosservata ai fans del talent show.

Martina Miliddi piange dopo l’eliminazione da Amici 2021: la reazione glaciale di Aka7even

Martina Miliddi ha lasciato tra le lacrime il serale di Amici 2021. La sua avventura nel programma di Maria De Filippi è durata cinque puntate. Un’eliminazione che Martina si aspettava come ha spiegato lei stessa alle telecamere di Amici dopo il verdetto.

“Lo sapevo. Maria ti volevo ringraziare di tutto, dell’opportunità. È stata un’esperienza incredibile”, ha detto la ballerina di latino che, durante il suo percorso all’interno della scuola, ha dovuto affrontare anche momenti difficili. Dopo i ringraziamenti Maria e alla produzione, la ballerina ha salutato anche i compagni con cui ha condiviso l’esperienza: “Vi saluto. Non sono brava a fare i discorsi lo sapete benissimo. Siete stati tutti importanti, tutti. Non mi sono mai rapportata così con nessuno in vita mia. Mi porto con me tutto”.

Mentre Martina si salutava tutti i compagni, Akaeven è rimasto in disparte, trascorrendo il momento con gli altri compagni e avvicinandosi a stento all’ex fidanzata con cui ha avuto un rapporto conflittuale.

La storia tra Martina e Akaeven, dunque, sembra sia giunta definitivamente al termine dopo continue discussioni, allontanamenti e riavvicinamenti.