Qual è il tuo lato oscuro? Scopri qual è il tuo in base al tuo segno zodiacale.

Ogni cosa al mondo è fatta di luce ed ombra e ciò vale ovviamente anche per le persone. Tra pregi e difetti tutti noi nascondiamo angoli meno in luce e dei quali a volte non andiamo fieri. Punti meno in luce che per alcuni possono rappresentare addirittura un lato oscuro.

E visto che si tratta di un aspetto che può essere influenzato dalle stelle, oggi dopo aver visto qual è la cosa che non si dovrebbe mai dire ai segni zodiacali, scopriremo qual è il lato oscuro di ognuno di noi secondo le stelle.

Scopri il tuo lato oscuro in base al tuo segno zodiacale

Ariete – L’orgoglio

Ebbene si, probabilmente ne eri già a conoscenza ma il tuo lato più oscuro è quello che ti porta ad incaponirti sulle cose. Certo, molti tendono a confondere la cosa con la testardaggine ma la verità è che ciò che ti spinge ad andare avanti anche quando sei consapevole di essere in errore è l’orgoglio. Una brutta bestia della quale non riesci proprio a liberarti e che, anzi, sembri quasi apprezzare al punto da non voler far nulla per cambiare. Attenta a non tirare troppo la corda, però. Perché presto o tardi potrebbe spezzarsi.

Toro – L’essere possessiva

Si può dire che tu faccia a gara tra due lati oscuri che sono l’essere gelosa ed estremamente possessiva. Tra i due, però, quello che risulta essere più gravoso è il tuo essere estremamente possessiva sia con le tue cose che, in particolar modo, con le persone. Il problema, infatti, è che non ti rendi conto di quando superi il limite. E questo, alla lunga, potrebbe portarti a compiere un passo più lungo di quanto dovresti. Per questo motivo, lavorarci su potrebbe essere un’ottima idea, sopratutto in amore.

Gemelli – L’incoerenza

Se si guarda al tuo modo di essere, l’incoerenza è un tratto distintivo che per molti versi ti caratterizza anche in positivo rendendoti originale ed imprevedibile. Quando tendi ad esagerare, però, il rischio è quello di stancare chi ha bisogno di conferme e, non trovandone, finisce con il perdere la pazienza. Per questo motivo, dovresti imparare a prendere in considerazione anche il punto di vista di chi ti sta attorno. Solo così, infatti, potrai godere di rapporti sani e piacevoli.

Cancro – L’instabilità

Di te si dice che sei permalosa e lunatica e che spesso tendi ad essere capricciosa. Il tuo vero lato oscuro, però, si cela nell’instabilità che emerge nei momenti peggiori ovvero quelli in cui ti senti più vulnerabile. Quando ciò avviene dai il peggio di te senza preoccuparti minimamente delle conseguenze. E ciò può portare anche alla fine di rapporti importanti. Cosa che potresti evitare semplicemente controllandoti un po’. O, imparando a chiedere scusa.

Leone – La superbia

Ebbene si, per quanto generalmente si pensi che il tuo peggio difetto stia nel voler stare sempre al centro dell’attenzione, in realtà ciò che ti contraddistingue in negativo è la superbia. Sentirti superiore agli altri è infatti una cosa che ti capita spesso e che non ti sforzi neppure di controllare. Un aspetto che ti fa perdere punti agli occhi degli altri e sul quale dovresti quindi lavorare. Dopotutto la vita non è sempre una gara. Ed imparare a godersi il percorso in compagnia degli altri potrebbe essere ben più piacevole di quanto pensi.

Vergine – La negatività

Diciamocelo, di punti a sfavore ne hai parecchi. Dopotutto precisina, meticolosa e ipercritica come sei, riesci senza troppi problemi a stare sulle scatole a chi non ha modo di sperimentare anche i tuoi pregi. Ciò nonostante, il tuo lato oscuro risiede nella tua negatività. Sei infatti in grado di tirar fuori il peggio da ogni situazione. E quando lo fai sei così brava da essere la prima a deprimerti. Iniziar a vedere le cose da un punto di vista diverso e più solare, aiuterebbe non solo il rapporto con gli altri ma anche la tua vita ad essere più piacevole.

Bilancia – L’indecisione

Sebbene a parole tu sia una persona in grado di trasmettere serenità e fiducia, quando si tratta di andare nel personale ti dimostri spesso indecisa. Una caratteristica che sei la prima a non sopportare e che per questo rappresenta il tuo lato più oscuro. Quello in grado di farti perdere la pazienza, di mandarti in crisi e di farti smarrire quel senso di equilibrio che tanto affascina gli altri. Lavorarci su iniziando a prendere piccolissime decisioni per poi aumentare di volta in volta potrebbe essere il modo giusto per cambiare le cose.

Scorpione – Il bisogno di vendetta

Il tuo lato oscuro è praticamente sotto gli occhi di tutti sebbene sia molto più pericoloso di quanto la gente immagini. Si tratta del tuo bisogno di vendicarti per ogni più piccolo torto subito. Cosa che si unisce alla tua capacità di riuscirci sempre grazie all’ingegno e alla pazienza. Quelli con cui sei in grado di attendere il momento giusto per agire. Imparare a lasciar andare, però, potrebbe essere piacevole più di quanto pensi. Dopotutto anche essere zen è qualcosa che sotto sotto ti appartiene. Perché non concentrarti su quella?

Sagittario – La superficialità

Tra i tue difetti, quello che può essere considerato un lato oscuro è il tuo essere superficiale. Si tratta infatti di un modo di essere che ti porta spesso a non preoccuparti di ferire le persone che hai attorno. Cosa che ti fa anche calpestare qualcuno se ciò può portarti ad ottenere quel che desideri. Per fortuna hai sempre tempo per lavorare su di te. E facendolo potresti renderti conto di quanto essere un po’ più profondi celi tante occasioni di felicità che, altrimenti, potresti non notare e non cogliere mai.

Capricorno – L’egoismo

È vero, molti ti conoscono come una persona dedita al lavoro e con poco tempo per gli altri. Se si parla di lati oscuri, però, uno a cui dovresti prestare attenzione è l’egoismo. Quando si innesca, infatti, tendi a perdere il senso dell’equilibrio, giocando anche sporco pur di ottenere ciò che desideri. Un modo di fare che rischia di farti allontanare (anche per sempre) dalle persone a cui tieni. Lavorarci su ed imparare ad essere sia più sincera che più attenta alle esigenze degli altri è il passo che ti serve per migliorare le cose.

Acquario – L’egocentrismo

Forse non sembra ma sei una persona estremamente egocentrica. E lo sei a tal punto che questo è il tuo lato oscuro per eccellenza. Quando entra in gioco, infatti, tendi a dimenticarti di tutto, diventando egoista e a volte persino scontrosa. Un aspetto che non ti fa onore e che in alcuni casi può portarti anche a litigare con chi ti sta accanto. Imparare a considerare anche l’importanza di chi ti sta intorno è certamente il modo migliore per ritrovare una sorta di equilibrio in grado di allontanarti da questo modo di essere fin troppo negativo.

Pesci – Il lato malinconico

Sebbene tu sia tra i segni zodiacali con maggiori lati positivi, quando si va sui lati oscuri c’è poco da fare. Non si può infatti che puntare l’attenzione sui livelli di malinconia che a volte riesci a mettere in atto. Sensibile come pochi, riesci a trasformare questa qualità in qualcosa di negativo e che senza il giusto freno può travolgere chi ti sta accanto. Per fortuna, sei anche in grado di notare la cosa e di porvi rimedio. Ciò che ti aiuterebbe del tutto, però, è imparare proprio a non superare certi limiti. Solo così, infatti, la tua sensibilità sarà solo un pregio fatto di luce e privo di qualsiasi punto d’ombra.

Conoscere i lati oscuri è un buon modo per comprendere i propri limiti e per migliorarsi. Al fine di riuscirci del tutto è importante controllare anche il profilo dell’ascendente. Questo dona infatti tutta una serie di sfumature che sono particolarmente importanti per conoscersi a fondo.

Ricordiamo che l’oroscopo è un modo divertente per mettersi in gioco. E che, pertanto, non va preso come qualcosa su cui basare le proprie scelte di vita. Gli unici artefici del nostro destino, infatti, siamo solo noi.