Alessia Mancini un volto del mondo dello spettacolo, sfoggia un fisico perfetto a più di 40 anni. Scopriamo se segue una dieta specifica dimagrante.

L’abbiamo vista spesso in tv sempre in splendida forma, Alessia Mancini, la moglie di Flavio Montrucchio è sempre molto attenta alla cura del suo corpo. Un pò tutte vorrebbero essere come lei, fisico perfetto e molto curato, non è difficile se si segue una determinata alimentazione e soprattutto facendo attenzione. Non esistono alimenti miracolosi o segreti che vi facciano perdere peso senza alcun sacrifico, l’alimentazione è alla base di tutto. Alla dieta sana ed equilibrata va associata una regolare attività fisica, scopriamo che dieta segue Alessia Mancini e se pratica una regolare attività fisica.

Alessia Mancini: scopriamo se segue una dieta

Alessia Mancini, che ha superato i 40 anni da qualche anno, ha un corpo perfetto che fa invida a tante donne. Un pò tutte lo desiderano. E’ opportuno precisare che Alessia Mancini cura tanto il suo aspetto fisico, ma è molto attenta alla dieta, segue un’alimentazione sana e mirata, soprattutto svolge una regolare attività fisica.

E’ inutile negare che l’alimentazione è davvero importante non solo per mantenere una linea impeccabile, ma anche per il benessere dell’organismo, per garantire la corretta funzionalità degli organi. Non esistono cibi miracolosi o pozioni magiche che fanno perdere peso, lo stesso discorso vale per Alessia Mancini, certo il problema che riguarda un pò tutte le donne è l’aumento del peso corporeo con l’avanzare dell’età. Scopriamo che dieta segue Alessia Mancini

Gli alimenti che non mancano nella sua dieta sono verdure e frutta di stagione. Si sa che contengono sostanze nutritive come sali minerali, vitamine e antiossidanti, che come si sa rallentano l’invecchiamento cellulare. Inoltre non eccede con alimenti molto salati, il sale è un vero e proprio nemico della salute, non solo perchè fa aumentare la pressione arteriosa, ma potrebbe far aumentare gli inestetismi della cellulite il nemico numero uno delle donne.

Quindi come consigliano in molti, meglio condire le pietanze con spezie e non con sale. Non solo anche le porzione dei pasti devono essere moderati, l’eccesso non aiuta per nulla. Si devono assumere tutti i cibi ma senza eccedere con le quantità, bisogna solo evitare cibi grassi, zuccherati e fritti.

Sicuramente gli alimenti consigliati sono quelli che apportano nutrienti ma poche calorie. Non solo che aumentano il senso di sazietà. Oltre agli alimenti è necessario fare attenzione ai condimenti, si sa che il metabolismo rallenta quando si superano i 40 anni, quindi si possono preferire pietanze condite con olio extra vergine di oliva piuttosto che burro. Inoltre fate attenzione al tipo di cottura, meglio cibi cotti al vapore, in padella o al forno evitando le fritture. A tutto ciò va associata una regolare attività fisica, una passeggiata al giorno di 30 minuti, oppure potete svolgere un’attività aerobica.

Sicuramente Alessia Mancini non può far almeno dell’attività sportiva, quando si superano i 40 anni, sono necessari alcuni esercizi mirati come quelli anaerobici. Se si vogliono tonificare i muscoli in modo mirato, occorrono esercizi specifici. Sicuramente come per la dieta è necessario affidarsi ad un medico, anche per svolgere una regolare attività fisica è necessario farsi seguire da un personal trainer.

Ma la disciplina che seguono molte è Yoga, in particolar modo consigliato è proprio nella fascia di età dei 40 anni. Sicuramente Alessia Mancini si lascia consigliare dal nutrizionista o dietista, quello che dovrebbe fare tutti prima di decidersi di mettersi a dieta per perdere peso o mantenerlo stabile.