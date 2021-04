Scopri un trucco per lavare i capelli nel miglior modo possibile, un segreto che vi aiuterà a sfruttare lo shampoo al meglio.

Acqua, shampoo, maschera e di nuovo acqua. Facile lavarsi i capelli vero? Del resto lo facciamo se non tutti i giorni quasi e oramai siamo convinte che al vita ci abbia dato la giusta esperienza per essere degli assi del settore, anche se di settore molto intuitivo si tratta.

Rimarrete quindi senza dubbio di stucco quando scoprirete che i fatti comprovano come molte persone usino lo shampoo nel modo sbagliato.

Eh già, in tanti non sanno lavarsi i capelli. Come è possibile? Probabilmente perché in pochi conoscono il trucco dei parrucchieri per sfruttare al meglio le proprietà dello shampoo.

Oggi ci siamo noi qui per spiegarvelo al meglio, svelandovi uno dei suggerimenti che miglioreranno la tua chioma.

Il trucco per lavare i capelli come dal parrucchiere

C’è un trucco che ci permette di sfruttare lo shampoo al meglio per risultati straordinari ma di cui purtroppo non si parla, a quanto pare, abbastanza.

Si tratta in realtà di un’azione a dir poco banale ma nota spesso solo agli esperti del settore: diluire lo shampoo con l’acqua prima di applicarlo.

Se ci fate caso infatti i parrucchieri tengono sempre delle ciotole vicino alle postazioni di lavaggi, questo perché gli shampoo liquidi che acquistiamo hanno una formulazione super concentrata e una consistenza molto densa. Diluirli dunque non ridurrà assolutamente la loro efficacia ma ci aiuterà invece a a distribuire il prodotto in modo molto più preciso e agevole su tutto il cuoio capelluto.

Se trovate scomoda la soluzione della ciotola da tenere in doccia e usare di shampoo in shampoo, potrete sostituirla con un secondo flacone di shampoo, ovviamente vuoto, in cui miscelare lo shampoo e l’acqua per creare un prodotto più liquido mentre siamo già sotto la doccia. Emulsionare sarà così molto più semplice e anche l’applicazione ne gioverà.

Il cuoio capelluto risulterà così senza dubbio meno stressato e riusciremo anche a risparmiare grandi quantitativi di prodotto (e quindi di soldi), considerando che la maggior parte di noi ne usa in effetti troppo a ogni applicazione.

Che ne dite, ci proviamo?