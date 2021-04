Test: come tieni le mani sul volante? Scopri cosa rivela di te

Sapevi che il modo in cui solitamente tieni le mani sul volante potrebbe rivelare molti aspetti della tua personalità?

Forse non hai mai fatto caso al tuo modo di tenere il volante e a come posizioni le mani istintivamente mentre guidi. Fai caso a come lo fai e scopri cosa rivela di te grazie a questo test.

Test: dimmi come tieni il volante e ti dirò chi sei

Solitamente ci sono 6 possibili modi di tenere il volante mentre si guida. Qual è il tuo? Leggi il profilo corrispondente alla tua scelta per scoprire molti aspetti della tua personalità.

OPZIONE 1: MANI AI DUE LATI DEL VOLANTE

Se tieni le mani in questa posizione significa che sei una persona molto ligia alle regole. questa è la posizione corretta di tenere il volante secondo gli insegnamenti appresi durante la scuola guida. Se continui a tenere le mani in questo modo e non hai dato priorità al tuo istinto significa che sei una persona con un grande autocontrollo. Ami la perfezione e raramente ti lasci andare. Dovresti imparare a prendere la vita con un pizzico di leggerezza.

OPZIONE 2: MANI DENTRO AL VOLANTE

Se hai scelto questa opzione è perché sei una persona fondamentalmente ansiosa. Questo modo di tenere il volante denota paura, preoccupazione ed agitazione eccessiva quali componenti principali delle tua giornate. Niente e nessuno riesce a calmare questi tuoi stati. Dovresti riflettere che così come la vita può riservarci cose brutte, potrebbe riservarci anche cose belle, a volte basta fare respiri profondi e concentrarsi sulle cose positive per invertire la rotta.

OPZIONE 3: MANI MOLTO VICINE SUL VOLANTE

Se tendi a tenere le mani molto vicine sul volante quando guidi, significa che la tua personalità è dominata dal controllo. Hai l’esigenza di tenere tutto perfettamente sotto controllo, sempre. Questo vale per tutti gli ambiti della tua vita da quello personale a quello professionale e riguarda sia le situazioni che le tue relazioni con le persone. Sei il tipo di persona che dice sempre agli altri quello che devono fare e come lo devono fare. Dovresti lasciare il prossimo libero di agire come meglio crede e non invadere lo spazio vitale dei tuoi cari.

OPZIONE 4: UNA MANO SOLA, LA SINISTRA

Se guidi usando una mano sola, la sinistra, significa che sei una persona che gode di grande autostima e fiducia in se stesso, questo ti porta ad essere molto sprezzante del pericolo, dato che confidi molto nella tua potenzialità di gestire al meglio qualsiasi situazione pericolosa dovesse presentarsi. Non si può dire di te che sei una persona che si tira indietro o che non accetta le sfide. Sei anche il tipo di persona che è attirata da sport estremi e situazioni avventurose, il coraggio gioca sempre a tuo favore.

OPZIONE 5: MANI IN BASSO AL VOLANTE

Se tendi a tenere le mani in basso sul volante è perchè sei una persona molto equilibrata e molto coscienziosa. I tuoi piedi sono sempre saldi per terra, ami fantasticare e sognare ma tieni sempre un occhio aperto sulla realtà. Sei una persona dotata di grande saggezza e gli altri si fidano dei tuoi consigli. Sei un leader nato, non imponi mai nulla a nessuno ma sei straordinariamente in grado di fare in modo che gli altri facciano esattamente ciò che vuoi tu senza obblighi, solo con ragionevolezza.

OPZIONE 6: UNA MANO SOLA, LA DESTRA

Se guidi usando solo la mano destra significa che sei una persona con le idee. Quando sei sicuro di qualcosa diventi estremamente testardo e non permetti a nessuno di metterti in discussione. Tu non ti confronti e non hai mai bisogno del parere degli altri, fai sempre tutto di testa tua senza valutare altri pareri. Sei sicuro di poterti fidare più di te stesso che di chiunque altro, come si suol dire: “Chi fa da se fa per tre”.