Vuoi sorprendere il partner ma non hai la più pallida idea di come fare? Non preoccuparti, ci siamo noi! Ecco cinque idee da provare.

Lo sappiamo tutti che la vita e la routine di coppia possono rendere il vostro rapporto veramente pesante e difficile da affrontare.

Pensaci bene: non solo stare insieme è un vero e proprio “lavoro” (ehi, bisogna impegnarsi!) ma non potete pensare sempre e solo al vostro compagno!

Onde evitare che la questione vi sfugga di mano e che vi allontaniate sempre di più, ecco cinque idee per stupire il tuo partner!

Sorprendere il partner sotto le coperte: cinque idee per lasciarlo a bocca aperta

Insomma, è vero che i rapporti fisici non sono certamente l’unico aspetto importante di una relazione ma lasciare che l’intimità vada a rotoli… non fa mai bene!

Leggiamo in continuazione consigli su come risvegliare l’intimità che variano dall’idea di provare l’astinenza (te ne abbiamo parlato qui) a mettere i rapporti intimi in programma nel calendario.

Di certo ogni coppia è unica e particolare e, per questo motivo, è difficile immagine di riuscire a trovare una soluzione univoca per un problema che, purtroppo, spesso è molto comune!

Anche se i rapporti sessuali non sono da considerare come l’unica parte importante della vostra relazione, di certo vanno curati come tutto il resto.

Cosa fare, però, quando non hai idee per risvegliare la tua (e la sua) libido?

Ecco cinque consigli per sorprendere il partner sotto le coperte, soprattutto se da qualche tempo non vi state più dando da fare.

outfit : non parliamo solo di lingerie (anche se te la consigliamo caldamente) ma di un vero e proprio look pensato per far eccitare il tuo partner .

Noi ti abbiamo dato qui qualche idea, soprattutto dopo aver capito quali siano gli outfit preferiti dagli uomini , ma non fermarti solo qui!

Immagina di “ creare ” una vera e propria fantasia per il tuo partner: tornerà a casa, ti troverà con indosso il capo che lo fa impazzire e… il gioco è fatto!

: non parliamo solo di (anche se te la consigliamo caldamente) ma di un vero e proprio per far il tuo . Noi ti abbiamo dato qui qualche idea, soprattutto dopo aver capito quali siano gli dagli , ma non fermarti solo qui! Immagina di “ ” una e per il tuo partner: tornerà a casa, ti troverà con indosso il capo che lo fa impazzire e… il gioco è fatto! giochiamocela a dadi: anche se ti abbiamo già dato qualche idea per “giocare” in intimità con il tuo partner qui, questa è un’altra maniera per migliorare la vostra intesa.

Avete dei dadi a casa? Bene! Vi basteranno loro per dare una svolta alla vita intima: ogni sera (o quando di va), lancerete a turno i dadi.

Il numero che esce fuori corrisponderà ad un’attività intima scelta in precedenza che dovrete praticare senza rifiutarvi!

(Inutile dirlo, la fase di preparazione di questo gioco è fondamentale: scegliete attività che abbiate voglia di fare e non obbligate nessuno, tantomeno voi stesse, a fare qualcosa che non vi va. Ricordate, è un gioco!)

LEGGI ANCHE –> Il massaggio (intimo) con il quale far impazzire il tuo partner: ecco il massaggio lingam!

fantasie : il tuo partner ha qualche fantasia in particolare? La domanda è retorica: tutti ne hanno una ! (Alcune anche molto strane : quelle maschili le abbiamo analizzate qui).

Che si tratti del suo gioco fantasy preferito , di Star Wars o della serie TV che guarda a ripetizione, non puoi lamentarti.

Scegliete insieme lo scenario e lasciatevi andare alla passione !

: il tuo partner ha qualche in particolare? La domanda è retorica: tutti ne hanno ! (Alcune anche molto : quelle le abbiamo analizzate qui). Che si tratti del suo , di o della che guarda a ripetizione, non puoi lamentarti. Scegliete insieme lo e lasciatevi andare alla ! routine sì, ma di danza! Hai sempre desiderato frequentare un corso di danza ma non hai potuto? Guardi con invidia gli adolescenti (ed anche i meno giovani, ehm ehm) sbizzarrirsi su TikTok ? Bene, allora hai il piglio giusto per stupire il tuo partner… con un ballo sensuale !

Provalo da sola, fatti aiutare dagli esperti (ossia, YouTube o dovunque puoi trovare lezioni pratiche di danza ) e prepara un balletto “ sensuale “.

Impegnati con il trucco , il look e lo scenario : quando il tuo partner rientra casa lo stupirai con un vero e proprio numero di burlesque … alla tua maniera!

(Se ti senti a tuo agio, puoi anche levarti i vestiti . Voglio dire, hai appena ballato di fronte al tuo partner, certo che puoi spogliarti senza paure !).

Hai sempre desiderato un di ma non hai potuto? Guardi con invidia gli adolescenti (ed anche i meno giovani, ehm ehm) sbizzarrirsi su ? Bene, allora hai il per il tuo partner… con un ! Provalo da sola, fatti aiutare dagli esperti (ossia, YouTube o dovunque puoi trovare di ) e prepara un “ “. Impegnati con il , il e lo : quando il tuo partner rientra casa lo stupirai con un vero e proprio di … alla tua maniera! (Se ti senti a tuo agio, puoi i . Voglio dire, hai appena ballato di fronte al tuo partner, certo che puoi spogliarti !). ascolta i suoi desideri: il nostro ultimo consiglio per stupire il tuo partner sotto le coperte è molto semplice.

Ascoltalo! Chiedigli cosa può migliorare nella vostra vita intima, prometti di non offenderti (e poi non offenderti per davvero) e scopri qual è il suo profondo desiderio.

Vuoi mettere la soddisfazione di stupirlo fino in fondo con quello che desidera di più?

Adesso hai gli strumenti per darti ad un sabato sera in zona rossa od arancione veramente scoppiettante.

Che ne dici di provare a mettere in pratica uno di questi consigli e concentrarti sulla salute della tua relazione… intima?