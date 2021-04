Ci sono trucchi in cucina che arrivano automatici e altri che sono davvero sorprendenti, provate queste polpette al forno con un ingrediente segreto , non potrete più farne a meno

Quante volte avete preparato le polpette a casa e sono rimaste dure, secche, senza quella morbidezza che avevate sperato di ottenere quando avevate in mente la ricetta? Bene, oggi vi spieghiamo un metodo di cottura che prevede un ingrediente segreto al quale forse non avete mai pensato. Sarà la vostra salvezza per un risultato morbidissimo.

Non facciamo come nei libri gialli, qui sveliamo subito il mistero. L’ingrediente segreto è la mozzarella. E cosa c’entra con le polpette, penserete voi? Bene, tagliandola a fettine e mettendone un pezzetto su ogni polpetta di carne cotta in forno, il risultato sarà delicato e saporito al tempo stesso.

Polpette al forno con un ingrediente segreto: il contorno più indicato

Per servire queste polpette al forno con un ingrediente segreto potete portare in tavola delle verdure grigliate oppure delle patate al forno, cotte nella stressa teglia.

Ingredienti:

500 g tritato di manzo

2 uova

60 g di parmigiano grattugiato

150 g di pane raffermo

4-5 cucchiai di pangrattato

1 ciuffetto di prezzemolo

250 g mozzarella fior di latte

sale q.b.

olio d’oliva q.b.

pepe q.b.

Preparazione:

Nel boccale di un mixer mettete il pane raffermo tagliato a tocchetti e il prezzemolo. Poi tritate tutto e quando è amalgamato unitelo in una ciotola alla carne tritata, alle uva sgusciate e al parmigiano.

Cominciate ad impastare con le mani aggiungendo anche un paio di cucchiai di olio d’oliva, sale e pepe secondo i gusti.

Continuate a lavorare l’impasto con le mani fino a quando risulta omogeneo. A quel punto formate le vostre polpette, non troppo piccole e tra poco capirete anche perché con l’arrivo dell’ingrediente segreto.

Passate le polpette nel pangrattato, adagiatele su un piatto volta a volta che sono pronte e poi foderate con carta forno una teglia, mettendole leggermente distaccate una dall’altra. Infornate in forno già caldo a 180° gradi in modalità ventilata per circa 20 minuti.

Mentre aspettate, tagliate le mozzarelle a fettine sottili. Poi, passarti 20 minuti, apriamo il forno, tiriamo leggermente fuori la teglia e copriamo ogni polpetta con una fettina di mozzarella. Quindi infornate ancora per 5 minuti. La mozzarella deve cominciare a sciogliersi ma non del tutto.



Tirate fuori dal forno, togliete la carta forno e impiattate le vostre polpette con ingrediente segreto. Con questo trucco, sentirete come saranno morbide e saporite.