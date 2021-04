Perchè l’eliminato di Amici 2021 si scopre in casetta? La verità

Perchè l’eliminato del serale di Amici 2021 viene annunciato da Maria De Filippi quando i concorrenti sono in casetta? Spunta la verità.

L’eliminato del serale di Amici 2021 continua ad essere svelato da Maria De Filippi quando i concorrenti sono già rientrati in casetta. Una scelta che sembrava provvisoria e circostanziata alle prime puntate, ma che Maria De Filippi ha deciso di mantenere.

Al termine del ballottaggio per decidere il nome dell’eliminato, la conduttrice invita non solo i due concorrenti a rischio eliminazione, ma anche tutti gli altri cantanti e ballerini ancora in gara, a rientrare in casetta dove vivono dall’inizio delle lezioni all’interno della scuola. Proprio in casetta, dopo aver raccolti, la De Filippi si collega e, attraverso la dola voce, svela il nome dell’eliminato.

Cosa c’è dietro questa scelta? Perchè Maria De Filippi ha deciso di utilizzare tale tecnica per annunciare al pubblico e ai diretti interessati il nome dell’eliminato? Dietro c’è un motivo ben preciso.

Maria De Filippi svela il nome dell’eliminato di Amici in casetta: spunta il clamoroso motivo

Come tutte le trasmissioni di Maria De Filippi, anche Amici viene registrato prima rispetto al giorno in cui viene trasmessa la puntata. In particolare, il serale di Amici 2021 viene registrato il giovedì per poi essere trasmesso il sabato. Alla trasmissione, oltre ai professori, ai giudici Stash, Emanuele Filiberto e Stefano De Martino e agli ospiti, alle registrazioni partecipa anche il pubblico.

Nonostante la presenza limitata del pubblico a causa delle norme anti covid, al serale di Amici partecipano comunque i fans del talent show. Per evitare, dunque, che al termine della registrazione vengano diffuse tutte le anticipazioni della puntata, Maria De Filippi ha deciso di mantenere un po’ di mistero svelando il nome dell’eliminato senza la presenza del pubblico ed evitando così anche gli spoiler sul nome del concorrente costretto a lasciare il talent show.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Tuttavia, l’idea di Maria De Filippi non è andata sempre a buon fine. In occasione del ballottaggio tra Leonardo Lamacchia e Raffaele Renda, infatti, il nome dell’eliminato Leonardo era stato annunciato in anticipo dalle informatissime talpe del Vicolo delle News. La stessa cosa sarebbe accaduta sabato scorso con l’eliminazione di Enula.