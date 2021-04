Quali sono i 5 costumi da bagno che devi assolutamente avere questa estate per essere alla moda sotto il sole

La voglia di vacanze è tornata a farsi sentire e allora scopriamo quali sono i 5 costumi da bagno che devi assolutamente avere quest’estate per essere alla moda sotto il sole.

Anche se il clima è ancora frizzante la voglia di mare, sole e caldo, in una parola di vacanze, torna a farsi sentire con tutta la sua forza. Specie in periodi come quello che stiamo vivendo, sognare una meta marittima è un antidoto alla depressione.

E allora tornano ad affacciarsi anche i primi costumi della moda mare 2021 che già ci permettono di scrutare e farci un’idea di quello che andrà per la maggiore in questa imminente estate.

E se ancora non sappiamo cosa ci riserveranno i prossimi mesi intanto diamo libero sfogo ai nostri sogni e concentriamoci sui capi che saranno i protagonisti: ovvero i costumi da bagno. Bikini, interi, trikini e via dicendo, il costume, in alcuni casi ormai è così ricercato tanto da essere considerato alla stregua di un abito o un accessorio. E allora scopriamo i 5 costumi da avere per essere alla moda sotto il sole.

Ecco i 5 costumi da bagno a cui non potrai rinunciare quest’estate

Dai grandi marchi, a quelli del fast fashion, passando per le realtà più piccole, nate di recente da start up ma in grado di sorprendere ancora di più, tutti i brand hanno già iniziato a sdoganare i primi costumi della collezione estate 2021.

Dai bikini agli one piece, con e senza i tagli cut out, da quelli sgambati a quelli a vita alta in stile anni ’50 e ’60. Dai triangoli ai monospalla, dalla fascia alle bralette in stile sportivo fino alle ruches. Ce n’è davvero per tutti i gusti, tutto sta a trovare il modello più adatto al proprio fisico.

E ancora possiamo continuare, dai tessuti increspati, a quelli classici, dal lurex al crochet. Per non parlare delle fantasie che spaziano dai tinta unita, nei classici colori del nero, bianco, rosso e blu, passando per i colori pastello e fluo, fino ad arrivare alle stampe più aggressive come quelle animalier.

E poi quest’anno non dobbiamo dimenticare le tendenze più cool della fantasia vichy ma anche del tye dye, passando per le stampe del bandana e le classiche tropicali, insomma non c’è che sbizzarrirsi.

E allora, dopo aver visto i 5 modelli top da scegliere sotto i 70 euro, scopriamo i 5 must have dei costumi da bagno per essere alla moda sotto il sole e che vi permetteranno di volare con la mente, almeno per ora, già all’estate, al mare, e soprattutto alle vacanze.

Trikini rosa fluo e increspato

Il primo modello che vi proponiamo ha un po’ tutte le caratteristiche di tendenza per l’estate 2021. Da dietro sembra un bikini, da davanti un trikini, ovvero una combinazione fra un bikini e un costume intero. Il tessuto è increspato, quello che in inglese si definisce con scrunch, ovvero accartocciato. Insomma un vero e proprio must have. Lo trovate nel sito www.reinaolga.com.

Bikini in fantasia Vichy color lilla

Anche questo modello ci regala grandi soddisfazioni. Il vichy e il lilla sono due caratteristiche che vanno per la maggiore e allora come non farsi un giro sul sito di www.mc2saintbarth.com dove li troviamo anche in color rosso, rosa, blu e multicolor.

Vita alta vintage, rouches e oro

Raffinato e adatto anche ai fisici curvy questo modello con la vita alta in un delicato color oro è davvero un capo prezioso ma al tempo stesso facile da indossare. Il top a bralette arricchito dalle rouches è un must. Questo e tanti altri modelli deliziosi li trovate nel sito di La Reveche.

Stile tye dye

Torna la voglia di libertà anche nella moda, ecco perché si riaffaccia lo stile psichedelico degli anni ’70 con la stampa coloratissima del tye dye. Una fantasia in stile hippie che possiamo realizzare su t-shirt, calzini e altri capi anche da soli, basta procurarsi i colori appositi e dare libero sfogo alla fantasia. Per il costume potete dare un’occhiata al sito Banana Moon, qui li trovate non solo in due pezzi ma anche interi.

Bralette dal taglio sportivo color albicocca

Ed infine, ecco un modello in taglio sporty con la pratica bralette e lo slip da abbinare. Questo marchio di costumi da bagno sostenibile appartiene all’ex fashion editor e stilista Brittany Kozerski e combina l’estetica minimalista con silhouette innovative e dettagli di design unici.

Adatti per la spiaggia ma perfetti anche per la piscina si possono combinare a seconda delle esigenze, scegliendo un sotto e un sopra a seconda della forma preferita. Progettati a New York e fatti a Los Angeles li potete trovare nel sito Jade Swim.