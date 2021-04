Passate tanto tempo insieme ed i pomeriggi iniziate ad annoiarvi? Ecco come spezzare la routine e tornare a divertirsi insieme.

Ogni coppia che sta insieme da un po’ di tempo si trova ad attraversare periodi con alti e bassi emotivi. E anche quando tutto va bene può capitare che ci siano periodi in cui la sintonia è al massimo ed altri in cui la noia è ciò che tende ad avere il sopravvento.

Niente paura, questo non significa che l’amore sta venendo bene. Quanto, piuttosto, che urge spezzare la monotinia e imparare nuovi modi per divertirsi insieme. Come? Reinventandosi come persone e come coppia.

Come affrontare e superare la noia pomeridiana

Se i pomeriggi insieme sembrano troppo lunghi e i week end non non hanno più la magia di un tempo, forse è ora di rimboccarsi le maniche e di imparare a riscoprirsi in quanto coppia. La prima cosa da fare per riuscirci è quella di impegnarsi al meglio per trovare nuove cose da fare insieme e che piacciano ad entrambi. Di passatempi da fare in due ce ne sono diversi.

Si può leggere un libro insieme, decidere di imparare una nuova lingua, iscriversi ad un corso di cucina, sfidarsi ad un nuovo gioco, iniziare una serie tv, andare a correre, fare un escape room online di coppia, condividere ognuno il proprio hobby con l’altra. Ciò che conta è mettersi di impegno e cercare di di vivere la cosa con propositività e con uno spirito divertente. Solo così, infatti, ci si potrà riscoprire anche come coppia.

Inoltre, mentre ci si riscopre (cosa che spesso porta a capire qualcosa di più anche di se stessi), è importante seguire alcune piccole ed importanti regole che sono:

Farsi belli l’uno per l’altra

Ricordarsi di ridere insieme

Non essere giudicanti

Essere pazienti con il partner

Non bocciare le idee altrui solo perché strane o diverse

Vivere ogni piccola novità con il giusto entusiasmo

Prendere il pomeriggio insieme come un appuntamento

A volte, ciò che fa cadere nella monotonia è il lasciar vincere la pigrizia. Se ci si sforzasse di comportarsi come se si stesse per uscire con qualcuno su cui si desidera far colpo, il risultato sarebbe del tutto diverso e si potrebbe scoprire addirittura un’affinità più profonda di quella riscontrata in passato.

Dopotutto vivere insieme, con i suoi alti e bassi, porta con se tutta una serie di aspetti positivi come la complicità, la conoscenza e la fiducia. Armi che sono perfettamente in grado di battere qualche pomeriggio noioso. Ciò che conta è volerlo davvero e cercare, prima di tutto, di rendere felice la persona che si ama. Cosa che, renderà felici in prima persona.