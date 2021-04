Scopri cosa mangiare questo Sabato (o quelli successivi) per una cena casalinga gustosa e che amerai fino all’ultimo boccone.

Di questi tempi, si sa, tra zone dei più svariati colori, delivery e ore trascorse dietro ai fornelli, l’ispirazione su cosa mangiare nel week end è venuta un po’ meno. Là fuori, però, c’è tutto un mondo di idee che si possono gustare anche senza uscire da casa. Ciò che conta è aver voglia di sperimentare un po’, di divertirsi e di lanciarsi in qualcosa di nuovo.

Perché a volte, una buona cena può essere ben più di questo e diventare il leitmotiv della giornata. E visto che anche cosa mangiare per un Sabato sera speciale si può leggere nelle stelle, oggi dopo aver visto qual è il gelato giusto per ogni segno, scopriremo cosa mangiare per rendere più speciale il Sabato sera.

La cena perfetta del Sabato sera in base al tuo segno zodiacale

Ariete – La paella

Se hai voglia di qualcosa di diverso e di gustoso per il tuo Sabato sera, è giunto il momento di puntare sulla paella. Un piatto unico che amerai preparare e che porterà la giusta allegria nella tua casa. Un tocco personale nella scelta degli ingredienti da abbinare ed il risultato sarà più che garantito.

Toro – I burrito

Se per mangiare bene hai bisogno di stuzzicare le papille gustative, la cena perfetta per te non può che essere a base di burrito. Mangiarli ti donerà gioia almeno quanto prepararli. Ed il risultato sarà così sorprendente che non vedrai l’ora di condividerlo con le persone che ami.

Gemelli – Le polpettine svedesi

Un piatto sempre più conosciuto e apprezzato è quello delle polpettine svedesi. Un mix di sapori che si sposano tra loro dando vita (anche in chiave vegetariana) ad una cena perfetta. Ottime da accompagnare con un purè, possono diventare il piatto forte della serata, regalandoti una cena diversa dal solito.

Cancro – La pasta al forno

Per te che preferisci restare su ciò che conosci e che ti porta a ricordi piacevoli, la pasta al forno può essere la scelta perfetta per una cena gustosa che amerai condividere con le persone che ami. Un piatto che potrai declinare in tanti modi diversi, variando gli ingredienti e scegliendo quelli di cui senti il bisogno al momento.

Leone – Le empanadas

Se hai voglia di gustare qualcosa di diverso e di sostanzioso, puoi puntare tutto sulle empanadas. In questo modo assaporerai qualcosa che ti piace e farai al contempo un’ottima figura con chiunque sceglierai di condividerle. Un piatto che ti piacerà a tal punto da volerlo ripetere.

Vergine – La pizza

Con te è importante puntare sempre tutto sulla tradizione. E cosa c’è di meglio di una buonissima pizza per stuzzicare l’appetito? Si tratta di un piatto del quale non ti stancheresti mai e che volendo puoi sempre variare negli ingredienti o magari nella forma. Esistono in fondo anche il calzone e le pizze con il bordo ripieno, no?

Bilancia – Il sushi

Una cena leggera, colorata e diversa dal solito? Allora dovresti puntare su un buon sushi. Che sia preparato da te o ordinato dal ristorante che ami di più, rappresenterà la scelta perfetta per fare il pieno di gusto senza appesantirti.

Scorpione – I ravioli cinesi

A te che sei da sempre abituata a variare con piatti che vengono dal mondo, parlare di sushi sarebbe un po’ scontato. Se hai voglia di cambiare, quindi, potresti puntare su dei ravioli cinesi da preparare a casa con tanti ingredienti diversi. Un modo allegro e simpatico per gustare qualcosa che ti piace ma in modo del tutto diverso.

Sagittario– I fish & chips

Un piatto semplice e allegro sono i fish & chips. E cosa c’è di meglio di gustarli davanti alla tv o in compagnia dei tuoi cari? La tua serata si farà immediatamente più divertente, dandoti la voglia di ripetere questo esperimento anche in futuro.

Capricorno – Il cous cous

Un piatto che potresti davvero apprezzare? Il cous cous di verdure. Prepararlo sarà più divertente di quanto pensi e mangiarlo ti aprirà le porte ad un’esperienza di gusto che vorrai sicuramente ripetere più e più volte. Ancor meglio se potrai condividerlo con le persone che ami.

Acquario – Il chicken tandori

Un viaggio in India senza muoverti da casa? Basta scegliere la cena giusta ed il chicken tandori sembra essere il piatto che fa proprio al caso tuo. Potrai infatti gustarne il mix di sapori offerto dalle spezie e accompagnare il tutto con riso o pane nan. Una cena che apprezzerai sicuramente più di quanto immagini.

Pesci – Il riso al curry giapponese

Il curry rice è un piatto giapponese che potrai declinare in modi diversi. A restare indubbiamente uguale è il mix di profumi e sapori che saprà offrirti. Il tutto per un esperienza di gusto che ti farà sognare. Comfort food per eccellenza, saprà donarti relax e buon umore fin dal primo assaggio.

Scegliere la cena perfetta non è sempre facile ma quando ci si riesce può davvero far svoltare la giornata. Per ottenere il meglio, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente. In questo modo, infatti si potrà godere a pieno di ben tue piatti in grado di donare il sorriso.

Ricordiamo che l’oroscopo è un modo divertente per mettersi in gioco. E che, pertanto, non va preso come qualcosa su cui basare le proprie scelte di vita. Gli unici artefici del nostro destino, infatti, siamo solo noi.