Come strizzi il tuo dentifricio? Questa domanda potrà sembrarti sciocca ma svela molto del tuo carattere: pronta per il test del dentifricio?

Quante volte ti è capitato di guardare con orrore alla maniera in cui il tuo partner strizza il dentifricio?

Ti è mai successo di litigare con i tuoi genitori o con un tuo familiare a causa del tubetto lasciato sul lavandino?

Bene, allora questo è il test che fa per te: scopri chi sei a seconda di come… usi il dentifricio!

Test del dentifricio: come strizzi il tubetto svela chi sei

A chi non è capitato di discutere a causa del tubetto di dentifricio?

(Se non vi è mai successo, fingete che sia un qualcosa di comune almeno per rispetto di chi scrive).

Eh sì, perché come viene strizzato il tubetto del dentifricio può pian piano diventare un vero e proprio affare di stato.

Esistono correnti di pensiero ben definite, che possono causare litigi e discussioni veramente gravi!

Onde evitare che la situazione peggiori velocemente, quindi, meglio cercare di individuare subito che tipo sei… a seconda di come usi il dentifricio!

Il nostro test, anche se basato su dati statistici, non può in nessuna maniera essere considerato scientifico. Insomma, lo facciamo solo per divertirci!

Se vuoi provare qualche altro test di personalità, possiamo consigliarti quello per scoprire le ferite emotive dell’infanzia oppure quello della forma dei piedi, per scoprire da dove vieni veramente!

Bene, hai deciso quale tra i quattro tubetti di dentifricio rappresentati qui sopra è più simile a quello che si trova sul tuo lavandino?

Vediamo insieme che cosa dice di te il modo in cui usi il dentifricio!

Il responso del test: ecco chi sei veramente