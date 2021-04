Operata la figlia di Gianluca Vacchi: “Vederla soffrire è stato provante”

Gianluca Vacchi si è lasciato andare ad una confessione a cuore aperto sulla delicata operazione affrontata da sua figlia.

Gianluca Vacchi ed è uno dei personaggi più noti della rete. Per questo motivo, visto il suo vasto seguito, è solito raccontare gli attimi più importanti della sua vita ai suoi fedeli sostenitori. Con loro ha condiviso la gioia del diventare papà, ma anche il difficile periodo di quando lui e la sua compagna Sharon Fonseca hanno scoperto che la loro piccola Blu Jerusalema è nata con una malformazione.

In queste ore purtroppo la piccola è stata costretta a subire un’operazione, ma fortunatamente tutto è andato per il meglio e Gianluca, sul suo profilo Instagram, non ha potuto nascondere il dolore e la preoccupazione provati in questi istanti. Stupito, al tempo stesso, di come la piccola di casa sia riuscita a dimostrare una certa forza, combattendo come una vera guerriera.

La figlia di Gianluca Vacchi si è operata e lui non ha potuto fare a meno di condividere con i suoi fedeli sostenitori il tripudio di emozioni provato, approfittandone anche per lanciare un messaggio a tutti quei genitori che si trovano nella sua stessa posizione.

Gianluca Vacchi rompe il silenzio dopo l’operazione della figlia: le sue parole

La figlia di Gianluca Vacchi è stata operata per poter correggere la palatoschisi congenita. Problema di cui l’imprenditore aveva già parlato con i suoi seguaci, approfittando di quanto stava accadendo a lui e alla sua famiglia anche per lanciare un messaggio di speranza a tutti gli altri genitori che si ritrovano a vivere queste situazioni. Loro non sono soli e uniti, grazie all’aiuto di medici specialisti, riusciranno a superare anche questo difficile capitolo della loro vita. Ecco le sue parole:

“Lunedi, il nostro piccolo angelo Blu, è stata operata per correggere la palatoschisi congenita” ha esordito Gianluca sul suo profilo Instagram . “Sono stati giorni molto difficili, vedere una creatura innocente soffrire è un esperienza molto provante“ ha confidato a cuore aperto. “Lei, con la sua dolcezza e la sua forza, ha attraversato questa tempesta con la calma e la forza di cui Dio l’ha dotata. Sono orgoglioso di essere suo padre e non laverò mai la maglia col suo sangue delle prime ore post operatorie nelle quali le mie braccia erano la sua unica certezza” ha confidato emozionato.

“Voglio che rimanga ogni ricordo interno ed esterno di questa profonda lezione di coraggio che questo piccolo angelo ha dato a me e a Sharon” ha poi concluso. “Adesso siamo a casa e ringraziando Dio rivolgiamo un pensiero di solidarietà a tutti i genitori che stanno affrontando un problema di salute con le loro creature. Che Dio possa sempre proteggerli e benedirli“ ha aggiunto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi)

Gianluca Vacchi su Instagram si è raccontato ancora una volta a cuore aperto, mostrando un lato più fragile di sé ma la forza immensa della sua piccola Blu Jerusalema.