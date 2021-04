Scopri se rientri tra le persone che vengono considerate capricciose. La risposta si cela nel tuo segno zodiacale.

Essere capricciosi è una caratteristica che è facile riscontrare negli altri ma che spesso non si nota su se stessi. Eppure, a volte basta poco per rendersene conto. Ed un aiuto può arrivare proprio dalle stelle. Queste infatti determinano alcuni modi di fare istintivi e spesso difficili da cambiare e tra i quali si cela appunto anche il fare spesso i capricci. Dopo aver visto quali sono le cose da non dire mai ai vari segni dello zodiaco, oggi scopriamo quindi se siamo o meno capricciosi e, di conseguenza, quali segni lo sono di più.

Scopri se sei una persona capricciosa in base al tuo segno zodiacale

Ariete – Quella mediamente capricciosa

Anche se ad un primo sguardo puoi sembrare una persona indipendente e che non necessita di niente e di nessuno, dentro di te si cela una persona capricciosa. Ciò dipende dal tuo aver sempre bisogno di averla vinta. Cosa che, quando non avviene, ti manda in tilt al punto da farti pestare i piedi a terra come una vera bambina. Un modo di fare che sai nascondere bene tranne quando perdi letteralmente le staffe.

Toro – Quella abbastanza capricciosa

Diciamo che dietro quell’apparenza saggia e compassata si nasconde una persona piuttosto capricciosa. Quando ti metti in testa qualcosa, infatti, non accetti per nessun motivo al mondo che possa andare diversamente da come vorresti. Ciò ti porta ad impuntarti fin quando non l’hai vinta. Anche se in modo inusuale, quindi, sei una persona che quando gli gira storto è solita fare i capricci. Cosa che, chi è in confidenza con te, sa benissimo.

Gemelli – Quella parecchio capricciosa

Tu ed i capricci andate a braccetto. Dopotutto ogni qual volta te la prendi per qualcosa che non è andata come volevi non stai forse facendo un capriccio? Un aspetto che spesso tendi a sottovalutare ma che ti caratterizza a tal punto da farti riconoscere agli altri come tale. Quindi perché non iniziare ad accettare la cosa? Dopotutto è in parte uno degli elementi che ti donano un certo fascino.

Cancro – Quella estremamente capricciosa

Di te si può dire che sei probabilmente il segno zodiacale più capriccioso tra tutti. Caratteristica per la quale sei nota a tutti e che tu stessa non fai nulla per smentire. Dopotutto è qualcosa che fa parte di te e che in qualche modo ti caratterizza. Motivo per cui, se non vogliamo arrivare a dire che te ne vanti, possiamo dichiarare con tranquillità che non te ne fai un problema. E dopotutto, nonostante i tuoi modi siano spesso estremi, vieni quasi sempre perdonata, no?

Leone – Quella capricciosa solo in alcune occasioni

Più che capricciosa tu sei una persona che sa il fatto suo e che cerca di ottenere quanto pensa di meritare. Così, se le cose non vanno come ti aspetti, finisci con il fissarti in modo anche estremo. Di buono c’è che non sei solita lasciarti andare ad esternazioni riconducibili a veri e propri capricci. O almeno, non sei solita farlo con chiunque. Quando si tratta delle persone che ami, però, se c’è la giusta confidenza, a volte finisci con il concederti questo piccolo lusso.

Vergine – Quella non esattamente capricciosa

Non si può dire che tu sia una persona esattamente capricciosa. Ciò che ti contraddistingue di più è piuttosto il tuo essere puntigliosa. Non che questo tuo modo di essere non crei comunque dei problemi a chi ti sta intorno. Si tratta però di qualcosa che viene percepito in modo diverso. Davanti ai problemi o alla negazione di ciò che vorresti, non sei quasi mai solita mettere in atto atteggiamenti capricciosi. Quando ciò avviene è perché dentro senti il bisogno di qualcosa di importante. Mancanza che tendi a mostrare così.

Bilancia – Quella che a volte è capricciosa

Tu non sei quasi mai capricciosa ma quando ti capita di esserlo è certo che nessuno si dimenticherà della cosa. Solitamente sei infatti così posata e lungimirante che nessuno si aspetterebbe da te atteggiamenti di questo tipo. Eppure, quando ti capita di sentirti oppressa o satura di esperienze negative, anche tu puoi dare di matto e il modo di farlo è proprio attraverso i capricci. Cosa che di solito avviene solo in presenza di persone con le quali sei molto in confidenza e delle quali sai di poterti fidare.

Scorpione – Quella non proprio avvezza ai capricci

Nella vita sei abituata ad ottenere le cose con le tue forze. E questo lato di te determina una totale mancanza di modi da vera capricciosa. Dopotutto se sai di volere qualcosa ti metti subito in moto per ottenerla. E il più delle volte ottieni quanto vuoi senza perdere tempo. Certo, ogni tanto puoi sbottare per la stanchezza. Ma quando ciò avviene non si può dire che si tratti di veri e propri capricci quanto di piccoli sfoghi. Sfoghi che hai per via della frustrazione provata. E che ti servono per rimetterti in piedi e ricominciare con più forza e grinta di prima.

Sagittario – Quella altamente capricciosa

Anche tu rientri nella rosa delle persone capricciose. Sembra infatti che dalla vita pretendi di poter ottenere le cose con estrema facilità. E quando ciò non avviene ti senti sempre come messa da parte. Cosa che, ovviamente, ti porta ad esternare il tuo disappunto attraverso tutta una serie di capricci che a volte risultano essere davvero insopportabili. Per fortuna, chi ti conosce bene sa già cosa aspettarsi da te. Questo tuo modo di essere, quindi, non influisce quasi mai nel rapporto che hai con gli altri.

Capricorno – Quella che fa spesso i capricci

A volte sembra che per te la vita sia come un gioco. Quando le cose non vanno come vorresti, metti infatti in atto tutta una serie di atteggiamenti che rischiano di portarti nella strada sbagliata. Tra i tanti c’è la tua capacità di iniziare a fare i capricci. E di comportarti in questo modo senza quasi rendertene conto. Cosa che quando avviene rischia con il compromettere il rapporto che hai con gli altri. Far passare le cose in modo più pacato e senza che appaiano quasi come sottili minacce ti aiuterebbe infatti ad ottenere molto di più dalla vita.

Acquario – Quella per niente capricciosa

Forse sei capricciosa a modo tuo e nel privato. Quel che è certo è che agli occhi degli altri non lo sei per niente. Ciò ti rende una persona che appare sempre sicura di se, consapevole di ciò che desidera ed in grado di ottenerlo senza dover chiedere aiuto a qualcuno. Modalità che non tutti ti riconoscono ma che tu sai di avere e tanto ti basta. Sopratutto perché a dirla tutta sei così ferma nelle tue decisioni che mostrarti capricciosa è proprio una cosa che non ti sarebbe utile in alcun caso.

Pesci – Quella poco capricciosa e solo con il partner

Diciamocelo, nella vita sei abituata ad apprezzare ciò che hai e a lavorare per quel che desideri ottenere. Il tempo per fare i capricci ti manca del tutto e con esso anche la voglia di metterli in pratica. Ogni tanto, però, ti diverti a mostrarti capricciosa. Cosa che fai solo con il partner ed in modo giocoso. Motivo per cui dagli altri sei sempre vista come una persona posata. Una che sa il fatto suo e che per ottenerlo fa affidamento solo sulle proprie capacità.

Capire se si è o meno capricciosi è un buon modo per conoscersi meglio e ovviamente per capire di più chi ci sta intorno. Per riuscirci nel modo giusto è importante controllare anche il profilo dell’ascendente, importante per comprendere sfumature altrimenti impossibili da notare.

Ricordiamo che l’oroscopo è un modo divertente per mettersi in gioco. E che, pertanto, non va preso come qualcosa su cui basare le proprie scelte di vita. Gli unici artefici del nostro destino, infatti, siamo solo noi.